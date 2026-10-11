Huntley lidera ofensiva final para forzar prórroga y Ravens vencen 30-23 a Falcons en tiempo extra

Tyler Huntley (5), quarterback de los Ravens de Baltimore, corre para escapar de Jessie Bates III (3), de los Falcons de Atlanta, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 11 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Después de que Michael Penix Jr. salió del partido por una lesión en las costillas al final del cuarto periodo, Tua Tagovailoa tomó el mando como quarterback de los Falcons (2-3) en el tiempo extra. El pase de Tagovailoa dirigido a Drake London fue interceptado por Kyle Hamilton para terminar el juego.

Huntley completó 24 de 32 pases para 201 yardas y dos touchdowns como titular suplente de Lamar Jackson, quien tiene una lesión en el tobillo.

Penix superó un inicio lento para lanzar para 240 yardas y un touchdown, pero solo pudo mirar desde la banca con una toalla sobre la cabeza mientras los Ravens sentenciaban el partido.

Bijan Robinson corrió para 86 yardas, pero el pase de anotación de 5 yardas de Penix a Kyle Pitts fue el único touchdown ofensivo de Atlanta.

Con Baltimore abajo 23-15, Huntley lanzó un pase de anotación de 7 yardas a Devontez Walker con 40 segundos por jugarse en el tiempo reglamentario, y Henry recibió el snap directo y corrió hacia la izquierda para la conversión del empate. Huntley apuntó al cornerback suplente de los Falcons Mike Ford para el pase de touchdown, una jugada después de que Mike Hughes salió del partido por una lesión.

Los Ravens fueron más efectivos que los Falcons para mover el balón durante gran parte de la primera mitad, pero tuvieron que conformarse con goles de campo de Tyler Loop de 21, 51 y 51 yardas, mientras Atlanta se iba al descanso con ventaja de 14-9.

Baltimore abrió la segunda mitad con una serie construida alrededor de una carrera de 47 yardas de Justice Hill. El pase de anotación de 18 yardas de Huntley a Henry recortó la ventaja de los Falcons a 17-15, cuando el pase de 2 puntos a Andrews quedó incompleto. ___

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FUENTE: AP