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Hunter Feduccia conecta su primer jonrón y Rays superan 5-3 a Orioles

BALTIMORE (AP) — Richie Palacios conectó un sencillo que puso a su equipo por delante, Hunter Feduccia pegó su primer jonrón y los Rays de Tampa Bay aprovecharon una octava entrada de cuatro carreras para vencer el miércoles 5-3 a los Orioles de Baltimore y completar la barrida.

Hunter Feduccia de los Rays de Tampa Bay celebra con el coach de tercera ase Brady Williams tras batear un jonrón frente al pitcher de los Orioles de Baltimore el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
Hunter Feduccia de los Rays de Tampa Bay celebra con el coach de tercera ase Brady Williams tras batear un jonrón frente al pitcher de los Orioles de Baltimore el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El mexicano Jonathan Aranda empató el juego 3-3 en la octava entrada con un doble de dos carreras al jardín central que impulsó a dos corredores. Palacios respondió con su sencillo de la ventaja antes de robarse la segunda base, lo que permitió que Ryan Vilade se robara el plato.

Feduccia anotó la primera carrera del juego con un batazo de 421 pies al jardín central en la segunda entrada. Fue su primer jonrón en las Grandes Ligas en 182 apariciones al plato.

Jesse Scholtens (5-2) lanzó cuatro entradas y permitió dos carreras con seis hits, además de ponchar a cuatro para llevarse la victoria.

Los Orioles empataron el juego en la tercera entrada con un sencillo impulsor de Pete Alonso. Alonso luego sumó su noveno jonrón del año en la sexta, y Samuel Basallo lo siguió con un cuadrangular propio para poner a Baltimore arriba 3-1.

Anthony Nunez (2-1) cargó con su primera derrota del año tras desperdiciar su segundo salvamento. Lanzó 2/3 de entrada y permitió cuatro carreras con tres hits.

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