Hungría devuelve a Ucrania cargamento incautado de dinero en efectivo y oro

La incautación de los objetos de valor, que eran transportados por Hungría en dos vehículos blindados cuando las autoridades húngaras antiterrorismo los detuvieron el 5 de marzo, provocó indignación en Ucrania, donde funcionarios acusaron al gobierno prorruso de Hungría de actuar ilegalmente y de utilizar la incautación como herramienta en la campaña electoral del primer ministro Viktor Orbán.

Los países vecinos ya estaban enfrascados en una amarga disputa por el acceso de Hungría al petróleo ruso a través de un oleoducto que cruza territorio ucraniano.

Pero Zelenskyy escribió el miércoles en redes sociales que la devolución de los objetos de valor representaba “un paso importante en las relaciones con Hungría” después de que Orbán fuera derrotado por amplio margen en unas elecciones el mes pasado, lo que ha despertado esperanzas de que el gobierno entrante adopte una política menos antagonista hacia Kiev.

“Estoy agradecido a Hungría por su enfoque constructivo y decisión civilizada", escribió Zelenskyy. "Agradezco a todos los integrantes del equipo de Ucrania que lucharon por una decisión justa y defendieron los intereses de nuestro Estado y de nuestro pueblo”.

En el momento de la incautación, las autoridades húngaras dijeron que sospechaban lavado de dinero, y Orbán ordenó que el envío —que incluía 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, así como 9 kilogramos (19,8 libras) de oro— quedara bajo custodia hasta por 60 días mientras la autoridad tributaria de su país investigaba.

La autoridad tributaria de Hungría no respondió a una solicitud de comentarios.

Los empleados del banco ucraniano que viajaban con el envío fueron retenidos por las autoridades húngaras durante más de 24 horas antes de ser expulsados del país.

Funcionarios ucranianos dijeron que el envío era una transferencia rutinaria de activos entre bancos estatales, y acusaron al gobierno de Orbán de chantajear a Kiev para intentar presionarla a restablecer los envíos interrumpidos de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que había resultado dañado por un ataque con dron ruso.

Pero Orbán ordenó a la autoridad tributaria determinar el origen, el destino y el uso previsto del envío, así como la identidad de los siete ucranianos expulsados “y sus posibles vínculos con organizaciones criminales o terroristas”.

Orbán también sugirió, sin aportar pruebas, que el envío podría ser para su principal rival político, el partido de centroderecha Tisza, que finalmente ganó con una mayoría de dos tercios en el Parlamento durante las elecciones del mes pasado.

El gobierno de Orbán había bloqueado un importante préstamo de la Unión Europea a Ucrania por 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) debido a la interrupción del petróleo ruso a través del Druzhba. Pero una vez que esos flujos se reanudaron tras la derrota electoral de Orbán, Hungría levantó su veto y permitió que el préstamo siguiera adelante.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP