Humo proveniente de incendios forestales en Canadá se adentra cada vez más en EEUU

El Monumento a Lincoln, el Monumento a Washington y el Capitolio de Estados Unidos apenas son visibles desde un mirador en Arlington, Virginia, mientras denso humo de incendios forestales cubre el paisaje, el viernes 17 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

La densa humareda envolvió la capital del país en una bruma lúgubre e inquietante, lo que llevó a los Guardianes de Cleveland de las Grandes Ligas de béisbol a posponer su partido contra los Piratas de Pittsburgh en Ohio.

Se tenía previsto que las advertencias sobre la calidad del aire siguieran vigentes hasta el sábado en una amplia franja del país, pero existe la posibilidad de un alivio temporal gracias a las lluvias y tormentas pronosticadas para una parte de la región afectada el fin de semana.

Stewart Verdery, residente de Washington D.C., se despertó el viernes para contemplar desde una azotea la vista habitual del amanecer sobre los famosos monumentos de la ciudad, sólo para encontrarse con un horizonte oscurecido y sin ningún monumento a la vista.

“Es bastante extraño despertarse al amanecer y no ver el sol cuando ni siquiera está lloviendo”, dijo por teléfono después de publicar un video de la escena surrealista en la red social X. “Y huele como si alguien estuviera haciendo la parrillada más grande del mundo”.

Puede haber cierto alivio, tal como este fin de semana, pero las condiciones de humo no desaparecerán pronto, ya que los incendios arden sin control, advirtió Bob Oravec, meteorólogo en jefe del Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Maryland.

Los incendios forestales están activos en la zona de Ontario, Canadá, así como en el Área Silvestre de Canotaje de Boundary Waters, en Minnesota, que las autoridades estadounidenses han cerrado mientras luchan por extinguir las llamas.

“La fuente del humo continuará durante al menos una semana, probablemente", señaló. "Todo dependerá de la dirección del viento para determinar dónde afectará más el humo”.

Las comunidades de Minnesota, Illinois y Michigan, incluido Detroit, volvieron a registrar el viernes algunos de los peores niveles de calidad del aire del mundo, según IQAir, un sitio web de monitoreo de dicha calidad.

No muy rezagado de Detroit estaba Washington, D.C., donde el humo creó escenas sobrecogedoras. Era posible ver el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y otros lugares emblemáticos nacionales envueltos en una densa bruma anaranjada por la mañana.

Se instó a las personas, en particular a quienes padecen enfermedades cardíacas o pulmonares, a los adultos mayores y a los niños, a limitar o evitar salir al exterior lo más posible hasta que mejore la calidad del aire.

Había preocupación en el área de la ciudad de Nueva York por cómo el aire contaminado podría afectar el domingo la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Oravec explicó que los vientos seguirán empujando el humo de los incendios forestales hacia el este en Estados Unidos, aunque las condiciones deberían ser mejores el domingo que el sábado.

Apenas un día antes, una densa bruma teñida de naranja y amarillo oscureció los cielos en varios estados y ocultó parcialmente el horizonte de Manhattan.

Funcionarios de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y otros estados del noreste distribuyeron mascarillas K95 gratuitas, cancelaron actividades al aire libre y abrieron bibliotecas y otros edificios públicos para que sean centros de enfriamiento, en los que la gente pueda encontrar alivo del aire cargado de hollín.

A medida que el viernes avanzaba, las mediciones de la calidad del aire mejoraron de “insalubre” a “moderada” en algunos lugares de la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

Un sol intenso se abrió paso a través de un velo delgado de humo, y para el viernes por la tarde se veían grandes franjas de cielo azul despejado en gran parte de la región.

Para el sábado hay una elevada probabilidad de tormentas eléctricas en gran parte del noreste y en la región central de la costa este, lo que ayudará a atenuar la mala calidad del aire.

Cuánto dure el respiro dependerá de lo que ocurra cientos de kilómetros al norte, ya que unos 100 incendios forestales arden sin que se vislumbre su fin, en su mayoría en la zona de Ontario, en Canadá. En Estados Unidos, las autoridades han cerrado Boundary Waters mientras combaten varios incendios.

La exposición prolongada a condiciones de humo puede complicar problemas de salud existentes y derivar en afecciones crónicas y mortales, incluidas enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, así como muerte prematura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP