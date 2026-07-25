Humedales de Okefenokee en Georgia, entre las entradas a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO

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ARCHIVO - Visitantes regresan al Parque Estatal Stephen C. Foster tras una acampada nocturna en el Red Trail en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Okefenokee, en Fargo, Georgia, el 6 de abril de 2022. (AP Foto/Stephen B. Morton, archivo) AP

Las reuniones de la UNESCO en Busan, que continúan hasta el miércoles, están revisando decenas de candidaturas, incluidas las de las playas del desembarco del Día D en Francia, el monte Olimpo en Grecia y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.

El pantano de Okefenokee es considerado uno de los mayores ecosistemas de agua dulce del mundo, ya que abarca una vasta red de humedales que sustenta una biodiversidad excepcional y es el origen de dos ríos importantes. Sus turberas, en gran medida intactas, preservan un registro de 5.000 años de cambios ambientales, lo que convierte al pantano tanto en un hábitat natural de importancia mundial como en una valiosa fuente de información sobre el cambio ambiental a largo plazo, según una descripción de la UNESCO.

Aunque la designación como Patrimonio Mundial sitúa al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee junto a lugares emblemáticos de Estados Unidos como el Gran Cañón, algunos residentes locales se han opuesto a la inclusión, por temor a que aumente la participación de la ONU en la gestión del sitio.

“Aceptamos esta inscripción no como una meta final, sino como un compromiso para mantener el Okefenokee salvaje, resiliente y próspero para las generaciones venideras”, manifestó Kim Bednarek, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Okefenokee Swamp Park, que ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos en el expediente de candidatura.

El comité también decidió ampliar la inscripción como Patrimonio Mundial de las marismas intermareales surcoreanas conocidas como “getbol” con cuatro humedales costeros adicionales en Seosan, Goheung, Muan y Yeosu, en el oeste del país. La UNESCO ya había inscrito otras cuatro marismas en 2021 por su biodiversidad y su papel crucial como escala para las aves migratorias.

El Ministerio de Exteriores surcoreano señaló que la designación ampliada de las marismas intermareales “reafirma la importancia de la cooperación internacional para la conservación del ecosistema del mar Amarillo y de la Ruta Migratoria de Asia Oriental-Australasia”, una importante ruta que va desde el Ártico a Australia y Nueva Zelanda, atravesando Asia.

Otra de las entradas a la lista fueron los sitios de la industria artesanal de la porcelana en Jingdezhen, China. Estos lugares trazan la evolución de la producción artesanal de porcelana en China desde el siglo X hasta el XIX, y muestran innovaciones que ayudaron a convertir Jingdezhen en un centro líder de porcelana fina. Sus productos en azul y blanco se convirtieron en un símbolo mundial de la artesanía china, de acuerdo con la UNESCO. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP