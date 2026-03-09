americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Human Rights Watch acusa a Israel de usar fósforo blanco en una localidad del sur de Líbano

BEIRUT (AP) — El grupo de derechos humanos Human Rights Watch afirmó en un informe publicado el lunes que el ejército israelí atacó una aldea del sur de Líbano “de forma ilegal” con proyectiles que contenían fósforo blanco, una controvertida munición incendiaria.

Un tanque israelí maniobra en el sur de Líbano cerca de la frontera con Israel, el domingo 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)
Un tanque israelí maniobra en el sur de Líbano cerca de la frontera con Israel, el domingo 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

Human Rights Watch dijo haber determinado, mediante la geolocalización y verificación de siete imágenes, que Israel disparó fósforo blanco con artillería contra zonas residenciales en la aldea libanesa de Yohmor, en el sur del país. Ocurrió horas después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes de la aldea y de decenas de otras localidades del sur de Líbano que evacuaran.

Human Rights Watch señaló que no pudo determinar de manera independiente si aún había residentes en la zona o si alguien resultó herido.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En el pasado, ha sostenido que utiliza fósforo blanco como cortina de humo y no para atacar a civiles.

Defensores de los derechos humanos afirman que el uso de fósforo blanco es ilegal según el derecho internacional cuando la sustancia química, al rojo vivo, se dispara contra zonas pobladas. Puede incendiar edificios y quemar la carne humana hasta el hueso. Los sobrevivientes corren riesgo de infecciones y de insuficiencia orgánica o respiratoria, incluso si las quemaduras son pequeñas.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias nefastas para los civiles”, afirmó Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional afirmaron que la munición se utilizó en numerosas ocasiones en el sur de Líbano durante la última guerra de Israel con Hezbollah, hace más de un año, cuando aún había civiles presentes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

el crudo supera los 100 dolares por barril mientras la guerra con iran frena produccion y envios

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Destacados del día

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

ARCHIVO - Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei, durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

¿Quién es Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá y designado líder supremo de Irán?

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter