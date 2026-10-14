Huelga de empleados públicos en Irlanda provoca cierres de escuelas y citas médicas canceladas

La mayoría de las escuelas, institutos y universidades están cerrados y se han cancelado miles de citas médicas debido a la huelga de un día, convocada para presionar al primer ministro Micheál Martin a intervenir en las conversaciones, estancadas desde junio.

Al hablar en el Hospital Mater de Dublín, el líder del principal sindicato de empleados públicos, Forsa, responsabilizó al gobierno por no atender las demandas salariales de los trabajadores.

“El gobierno necesita responder hoy a nuestros afiliados, en todo el país", declaró Kevin Callinan, secretario general de Forsa.

"Las dificultades que están teniendo con el costo de vida, la sensación de una ruptura de confianza que se ha producido con el Departamento de Gasto Público, esos son los asuntos que el gobierno debe afrontar ahora”, añadió.

La inflación de los precios al consumidor se aceleró hasta el 4,1% en los 12 meses hasta septiembre, la tasa más alta desde enero de 2024, informó la semana pasada la Oficina Central de Estadísticas. Los costos de la vivienda se dispararon un 9,5% en el período y los gastos de transporte aumentaron un 7,5%.

Conor Carroll estuvo en el piquete el miércoles en el Hospital St. Michael’s, en Dun Laoghaire, una localidad costera al sur de Dublín. El camillero del hospital señaló que la disputa se centraba por completo en el costo de vida.

“Cada vez que vas al supermercado lo sientes", dijo Carroll a The Irish Times. "Todo ha subido, incluso el costo de comer. Y lo que sea que estés ganando ya no parece suficiente hoy en día”.

El gobierno había intentado evitar la huelga destacando su compromiso de destinar 1.200 millones de euros adicionales (1.340 millones de dólares) a los salarios del sector público.

Martin manifestó el miércoles que estaba dispuesto a actuar como un “mediador imparcial” para resolver la disputa salarial.

Las decisiones presupuestarias del gobierno ofrecían “una base muy sólida” para las conversaciones sobre salarios en el servicio público, sostuvo, y añadió que percibía “buena voluntad por todas partes”.

“Creo que están sentadas las bases para un diálogo muy sustantivo entre los sindicatos y el gobierno, y sin duda haremos todo lo que esté a nuestro alcance”, dijo Martin.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP