HRW: La creciente desigualdad y la erosión de los derechos humanos afectan a las economías de Asia

ARCHIVO - En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, la policía de Myanmar entrega a cinco sospechosos de fraudes por internet a la policía china en el Aeropuerto Internacional de Yangon, Myanmar, el 26 de agosto de 2023.

El informe publicado el jueves señala que muchos gobiernos de la región se han vuelto más hostiles a los esfuerzos por proteger los derechos básicos, ya que una ola autoritaria ha barrido el mundo en el último año.

HRW insta a las “democracias que respetan los derechos” a formar alianzas con grupos de la sociedad civil para contrarrestar esa tendencia y ayudar a llenar el vacío que dejó el retiro de la ayuda exterior estadounidense y la participación de Estados Unidos en organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, durante el mandato del presidente Donald Trump.

El debilitamiento de los derechos humanos básicos está entrelazado con las dificultades para muchos en la región. En Afganistán, los retornos forzados de personas desplazadas, junto con recortes drásticos en la ayuda exterior, han dejado a más de 22 millones de personas sin suficiente comida, refugio o atención médica, señala el informe.

Los gobiernos autoritarios han prohibido la disidencia, permitiendo a funcionarios evadir la rendición de cuentas públicas y socavando el Estado de derecho.

En Indonesia, los activistas indígenas y los críticos del gobierno, especialmente aquellos que se oponen a las empresas mineras y las plantaciones de petróleo, enfrentaron amenazas y arrestos, sin tener recursos contra poderosos intereses creados.

Los microcréditos depredadores son otra práctica que ha atrapado a los pobres en el endeudamiento en lugares como Camboya, donde las comunidades indígenas, en particular, han caído víctimas de ventas forzadas de tierras y la falta de acceso a sus medios de vida tradicionales, indicó.

Las protecciones para los trabajadores están erosionándose

Nepal y Bangladesh están entre varios países en Asia que dependen en gran medida de las remesas de los trabajadores migrantes que son vulnerables a abusos a pesar de décadas de trabajo destinado a protegerlos.

Los trabajadores a menudo deben pedir préstamos a altas tasas de interés para pagar las tarifas de reclutamiento y, una vez que llegan al extranjero, enfrentan abusos por parte de empleadores extranjeros y agentes de reclutamiento domésticos, incluyendo robo de salarios, condiciones de trabajo inseguras y violencia sexual, entre otros abusos.

En Singapur, los trabajadores migrantes están excluidos de la Ley de Empleo y de los límites en las horas de trabajo, entre otras protecciones, y tienen restricciones para participar en actividades sindicales, según el informe.

Proliferan centros de estafa mientras las bandas criminales burlan las leyes

En Camboya, Laos y Myanmar, la falta de aplicación constante de las leyes contra la trata de personas, los abusos laborales y las actividades delictivas ha permitido que los centros de estafa cibernética florezcan a pesar de las ocasionales redadas, señaló el informe.

En Camboya, el gobierno ha detenido a periodistas que trabajan para exponer tales actividades, acusándolos de amenazar la seguridad nacional y la “dignidad de los líderes nacionales”, indicó.

En Myanmar, un golpe militar en 2021 derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, lo que llevó a una guerra civil que ha desplazado a 3,6 millones de personas en el país, mientras que millones más han huido a los países vecinos Tailandia y Bangladesh.

Las actividades ilícitas han florecido, y después de años de progreso hacia su erradicación, Myanmar se ha convertido en el principal productor mundial de opio y una fuente importante de drogas sintéticas, según el informe.

Indicios de progreso desigual

A pesar de los gobiernos cada vez más autoritarios en muchas partes de Asia y el resto del mundo, hay algunos signos alentadores.

El informe señaló el éxito de los legisladores surcoreanos al anular la declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk Yeol y su posterior destitución y condena a cinco años de prisión.

Las manifestaciones de jóvenes en Nepal, Indonesia y Bangladesh, denominadas protestas de la Generación Z, han colocado la atención sobre la corrupción, los servicios públicos inadecuados, la desigualdad y la mala gobernanza, aunque no siempre lograron efectuar un cambio democrático y pacífico.

A finales de agosto, protestas violentas se extendieron por Indonesia y dejaron diez personas muertas tras informes de que los legisladores estaban recibiendo asignaciones mensuales para vivienda casi diez veces el salario mínimo en la capital del país, Yakarta.

“La gente sabe cuándo ve gobiernos injustos e irresponsables, y están preparados para salir a las calles y hacer algo al respecto”, señaló Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

