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Hospital de Florida demanda a una paciente que se niega a irse después de meses de recibir el alta

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Un hospital en Florida demandó a una paciente a principios de este mes porque se niega a irse pese a que recibió el alta en octubre.

Cartel frente al Hospital Memorial de Tallahassee el 3 de febrero de 2023, en Tallahassee, Florida. (Foto AP/Anthony Izaguirre, Archivo)
Cartel frente al Hospital Memorial de Tallahassee el 3 de febrero de 2023, en Tallahassee, Florida. (Foto AP/Anthony Izaguirre, Archivo) AP

El Tallahassee Memorial Healthcare también solicitó a un juez estatal en Tallahassee una orden judicial que obligue a la paciente a desocupar la habitación y que autorice a la policía a ayudar si fuera necesario.

El hospital indicó que se han desviado recursos que podrían destinarse a ayudar a otros pacientes debido a que ella ocupa la habitación.

“La ocupación continua por parte de la demandada impide que la cama se use para pacientes que necesitan atención aguda”, indicó el hospital en la demanda.

Según la demanda, la mujer fue ingresada para recibir tratamiento médico y se emitió una orden formal de alta el 6 de octubre, después de que se determinó que ya no necesitaba servicios de atención aguda. El hospital ha hecho repetidos esfuerzos para coordinar su salida con familiares y le ofreció transporte para obtener la identificación necesaria, según la demanda.

Rachel Givens, abogada del hospital, manifestó el miércoles que el hospital no tenía comentarios. El hospital no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico, incluidas las relacionadas con qué tipo de identificación necesitaba la paciente. La demanda no indica por qué fue tratada la paciente, cuál fue su factura hospitalaria ni cómo pudo permanecer en el hospital durante más de cinco meses pese a haber recibido el alta.

No figuraba ningún abogado para la paciente, que se representa a sí misma. Los números de teléfono que aparecían en una base de datos en línea para la paciente estaban desconectados. Nadie contestó el teléfono cuando se transfirió una llamada a su habitación en el hospital.

Para finales de mes está programada una audiencia judicial en línea sobre la demanda.

En virtud de la Ley Federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, los hospitales que reciben fondos de Medicare deben brindar tratamiento que estabilice a cualquier persona que acuda a un departamento de emergencias con una condición médica de emergencia, incluso si el paciente no tiene seguro o capacidad de pago. Los hospitales pueden ser investigados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid por infracciones.

La paciente puede recibir el alta cuando los médicos hayan determinado que cualquier atención adicional puede proporcionarse de forma ambulatoria, “siempre que se le entregue a la persona un plan de seguimiento adecuado como parte de las instrucciones de alta”, indicó la agencia federal en un manual de operaciones.

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David Bauder está en Bluesky como @dbauder.bsky.socialv

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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