Hoskins impulsa una remontada furiosa en la octava y Cleveland vence 6-5 a Seattle

Chase DeLauter, izquierda, de los Guardianes de Cleveland, anota junto a Mitch Garver, de los Marineros de Seattle, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 28 de junio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Richard) AP

Los Guardianes perdían 4-1 antes de la remontada. Es su tercera victoria en 36 juegos en los que iban abajo después de siete entradas.

Chase DeLauter, quien fue activado de la lista de lesionados antes del juego, tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.

El dominicano Victor Robles conectó dos imparables y se robó tres bases por Seattle, que anotó más de tres carreras por primera vez en 14 juegos. El jardinero derecho es el primer jugador de Seattle desde Dylan Moore en 2024 en lograr tres bases robadas en un partido.

Cleveland envió a 10 bateadores al plato en la octava. El venezolano Brayan Rocchio abrió la entrada con un imparable y anotó con el sencillo de Daniel Schneemann por el centro ante Michael Rucker (0-1).

DeLauter —quien se perdió dos semanas por una costilla fracturada del lado derecho— empató el juego con un sencillo de dos carreras al jardín central.

Hoskins, quien ingresó al juego en la séptima entrada, luego conectó un doble que pegó en la cal de la línea del jardín izquierdo para el hit de la ventaja. DeLauter pareció ser puesto out en el plato, pero el receptor de Seattle Mitch Garver no pudo sujetar la pelota mientras intentaba aplicar el toque.

Seattle se acercó a una carrera con dos outs en la novena cuando Cole Young anotó después de que Travis Bazzana, de Cleveland, cometiera un error de tiro. Los Marineros tuvieron corredores en segunda y tercera con dos outs, pero J.P. Crawford rodó para out mientras Cade Smith resistió para conseguir su 26to salvamento.

Matt Festa (2-1) se llevó la victoria con 1 1/3 entradas sin permitir carreras.

Es la primera serie que ganan los Guardianes desde que el tercera base dominicano José Ramírez, siete veces All-Star, ingresó a la lista de lesionados el 14 de junio debido a un hueso roto en la mano izquierda.

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FUENTE: AP