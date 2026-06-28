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Hornets envían a Miles Bridges a los Suns, confirma fuente AP

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Hornets de Charlotte traspasaron al alero Miles Bridges, una selección de primera ronda del draft de 2029 y una selección de segunda ronda de 2027 a los Suns de Phoenix a cambio del escolta Grayson Allen, el alero Royce O’Neale y una selección de primera ronda de 2033, para continuar con los canjes de alto impacto esta temporada baja, según una persona familiarizada con la situación.

El alero de los Trail Blazers de Portland Kris Murray alcanza el rebote entre el pívot Nick Richards y el alero Miles Bridges de los Hornets de Charlotte el domigno 25 de febrero del 2024. (AP Foto/Craig Mitchelldyer)
El alero de los Trail Blazers de Portland Kris Murray alcanza el rebote entre el pívot Nick Richards y el alero Miles Bridges de los Hornets de Charlotte el domigno 25 de febrero del 2024. (AP Foto/Craig Mitchelldyer) AP

La persona habló con The Associated Press el domingo bajo condición de anonimato porque el traspaso aún necesita ser aprobado por la liga.

Los Hornets traspasaron la semana pasada al base estrella LaMelo Ball a Minnesota como parte de un acuerdo que les trajo a Naz Reid, intercambios de selecciones y selecciones del draft.

Eso parece haber desencadenado una reestructuración importante en Charlotte meses después de que el equipo mejorara su total de victorias en 24 partidos respecto de la temporada pasada. Los Hornets cayeron en el partido del play-in ante Orlando.

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FUENTE: AP

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