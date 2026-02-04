Hornets adquieren a Coby White en intercambio con Bulls, según fuente AP

El base de los Bulls de Chicago Coby White calienta antes del encuentro ante el Heat de Miami en la NBA el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Los Hornets acordaron adquirir el miércoles a White, procedente de los Bulls de Chicago, según una persona familiarizada con la situación. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido aprobado por la liga.

ESPN informó que los Hornets también obtendrán a Mike Conley Jr. en el acuerdo, mientras que los Bulls recibirán a Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres de las selecciones de segunda ronda del draft de Charlotte.

White, la séptima selección general en el draft de 2019, se une a unos Hornets que podrían disputar los playoffs por primera vez en una década, habiendo ganado siete partidos consecutivos con un núcleo joven de jugadores.

Promedió 18,6 puntos, 4,7 asistencias y 3,7 rebotes por partido para los Bulls, acertando el 34,6% de tiros desde la línea de tres puntos, ligeramente por debajo de su promedio de por vida, de 36,8%.

Aunque no está claro dónde encajará en la rotación de los Hornets, White jugará al lado de LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel y Miles Bridges. Los Hornets cuentan con un récord de 23-28 y actualmente están en el 11mo puesto en la Conferencia Este, pero tienen una foja de 12-1 cuando figuran en su alineación titular Ball, Miller, Knueppel, Bridges y el pívot Moussa Diabate, todos los cuales ahora están saludables.

Knueppel ha ganado tres premios consecutivos al Novato del Mes de la Conferencia Este, mientras que Miller fue nombrado Jugador de la Semana pasada en la conferencia.

White, de 25 años, ha pasado siete temporadas con los Bulls, promediando 15,4 unidades, 3,9 asistencias y 3,7 tablas.

Sexton ha sido el principal suplente de Ball como base esta temporada y ha dado un impulso a los Hornets desde el banquillo, promediando 14,2 puntos y 3,7 asistencias en 42 duelos, atinando el 39,3% de triples.

White anotó 3.573 puntos para la escuela secundaria Greenfield en Wilson, Carolina del Norte, de 2014 a 2018.

Jugó una temporada en la universidad en Carolina del Norte antes de saltar a la NBA. Continúa organizando campamentos de baloncesto juvenil en el campus cuando no hay temporada.

Reynolds informó desde Miami.

FUENTE: AP