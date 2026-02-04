americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hornets adquieren a Coby White en intercambio con Bulls, según fuente AP

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Hornets de Charlotte traerán a Coby White de vuelta a Carolina del Norte, donde sigue siendo el líder anotador de secundarias del estado y donde también jugó para los Tar Heels.

El base de los Bulls de Chicago Coby White calienta antes del encuentro ante el Heat de Miami en la NBA el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El base de los Bulls de Chicago Coby White calienta antes del encuentro ante el Heat de Miami en la NBA el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Los Hornets acordaron adquirir el miércoles a White, procedente de los Bulls de Chicago, según una persona familiarizada con la situación. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido aprobado por la liga.

ESPN informó que los Hornets también obtendrán a Mike Conley Jr. en el acuerdo, mientras que los Bulls recibirán a Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres de las selecciones de segunda ronda del draft de Charlotte.

White, la séptima selección general en el draft de 2019, se une a unos Hornets que podrían disputar los playoffs por primera vez en una década, habiendo ganado siete partidos consecutivos con un núcleo joven de jugadores.

Promedió 18,6 puntos, 4,7 asistencias y 3,7 rebotes por partido para los Bulls, acertando el 34,6% de tiros desde la línea de tres puntos, ligeramente por debajo de su promedio de por vida, de 36,8%.

Aunque no está claro dónde encajará en la rotación de los Hornets, White jugará al lado de LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel y Miles Bridges. Los Hornets cuentan con un récord de 23-28 y actualmente están en el 11mo puesto en la Conferencia Este, pero tienen una foja de 12-1 cuando figuran en su alineación titular Ball, Miller, Knueppel, Bridges y el pívot Moussa Diabate, todos los cuales ahora están saludables.

Knueppel ha ganado tres premios consecutivos al Novato del Mes de la Conferencia Este, mientras que Miller fue nombrado Jugador de la Semana pasada en la conferencia.

White, de 25 años, ha pasado siete temporadas con los Bulls, promediando 15,4 unidades, 3,9 asistencias y 3,7 tablas.

Sexton ha sido el principal suplente de Ball como base esta temporada y ha dado un impulso a los Hornets desde el banquillo, promediando 14,2 puntos y 3,7 asistencias en 42 duelos, atinando el 39,3% de triples.

White anotó 3.573 puntos para la escuela secundaria Greenfield en Wilson, Carolina del Norte, de 2014 a 2018.

Jugó una temporada en la universidad en Carolina del Norte antes de saltar a la NBA. Continúa organizando campamentos de baloncesto juvenil en el campus cuando no hay temporada.

___

Reynolds informó desde Miami.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter