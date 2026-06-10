Hong Kong presenta cargos contra 7 personas y 2 empresas por el incendio mortal que mató a 168

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ARCHIVO - El humo se eleva de un incendio en el complejo residencial de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po en los Nuevos Territorios de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Chan Long Hei, Archivo) AP

El enorme incendio envolvió siete edificios de apartamentos y mató a 168 personas el 26 de noviembre de 2025. Antiguos residentes y familiares de los fallecidos han estado esperando respuestas durante meses después de que el fuego destrozara el complejo de Wang Fuk Court, que albergaba a miles de personas en el distrito suburbano de Tai Po.

En un comunicado, las autoridades señalaron el miércoles que la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción imputaron a los sospechosos 25 cargos. Entre las acusaciones también figuraban lavado de dinero, intento de obstruir el curso de la justicia pública y evasión fiscal.

Las siete personas desempeñaron distintos papeles en el gran proyecto de renovación de Wang Fuk Court. Las dos empresas acusadas son la firma consultora del proyecto y el contratista principal involucrado en la obra.

Estaba previsto que la instrucción judicial de los casos comenzara el miércoles por la tarde.

La policía informó en marzo que detuvo a 38 personas por acusaciones relacionadas con el complejo, entre ellas homicidio involuntario y fraude. Nueve han sido acusadas, indicó la policía. La agencia anticorrupción manifestó ese mismo mes que también arrestó a 23 personas bajo sospecha de delitos como soborno y conspiración para defraudar.

Victor Dawes, un abogado que representa a un comité independiente que lleva a cabo una investigación sobre la causa del incendio, había dicho previamente que casi todos los sistemas de seguridad contra incendios fallaron el día del siniestro debido a un error humano.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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