Hombres armados atacan una comunidad en Nigeria y matan a 30

El ataque ocurrió a última hora de la noche del domingo en la aldea de Naridon, informó Derek Christopher, presidente del grupo de la sociedad civil Red de Paz y Seguridad del Sur de Kaduna.

“La misma comunidad fue atacada el año pasado por estas fechas”, señaló Christopher en un comunicado y sugirió que el gobierno ha abandonado cualquier intención de proteger la zona de ataques de grupos armados. “No sé a quién le han dejado estas personas para que luche por ellas”, agregó.

Raphael Joshua, un residente que estaba ayudando a los heridos, dijo a The Associated Press que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a un hospital cercano y que se estaban haciendo arreglos para sus entierros.

El comisionado de asuntos internos y seguridad interior del estado de Kaduna, Sule Shu’aibu, afirmó que no estaba al tanto del ataque. Con frecuencia, las autoridades tardan en reconocer los ataques en la nación de África occidental, mientras la violencia se ha intensificado en los últimos años.

Es habitual que grupos armados realicen incursiones y secuestros para exigir rescates en el noroeste y el centro-norte de Nigeria. Las autoridades han dicho que los grupos incluyen en su mayoría a antiguos pastores que tomaron las armas contra comunidades agrícolas tras enfrentamientos entre ambos por recursos cada vez más escasos.

Además de los ataques de los bandidos, Nigeria también sufre una insurgencia librada por el grupo extremista Boko Haram y su facción escindida, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico. Ambos grupos actúan principalmente en el noreste del país.

En el último año, Nigeria ha estado en la mira de Estados Unidos, que ha acusado al gobierno nigeriano de no proteger a los cristianos en el país, lo que ha provocado una ruptura diplomática. Estados Unidos lanzó un ataque contra presuntos miembros del grupo Estado Islámico en territorio nigeriano el 25 de diciembre, con la cooperación del gobierno de Nigeria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP