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Hombre se declara culpable del asesinato en 2002 de Jam Master Jay, de Run-DMC

NUEVA YORK (AP) — Casi un cuarto de siglo después de que el rapero Jam Master Jay, de Run-DMC, fuera asesinado a tiros, un hombre admitió ante un tribunal el lunes que tuvo un papel en un homicidio que desconcertó a los investigadores durante décadas.

ARCHIVO - Jason Mizell, Jam-Master Jay, de Run-D.M.C., posa con adolescentes reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 7 de octubre de 1986, en la ciudad de Nueva York. (Foto AP/G. Paul Burnett, archivo)
ARCHIVO - Jason Mizell, Jam-Master Jay, de Run-D.M.C., posa con adolescentes reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 7 de octubre de 1986, en la ciudad de Nueva York. (Foto AP/G. Paul Burnett, archivo) AP

Jay Bryant, de 52 años, se declaró culpable de un cargo federal de asesinato y le dijo a un juez que ayudó a otras personas a entrar en un edificio para que pudieran emboscar al DJ, cuyo nombre verdadero era Jason Mizell, en su estudio de grabación.

“Sabía que se iba a usar un arma para dispararle a Jason Mizell. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y era un delito”, dijo Bryant a un magistrado federal.

La admisión de Bryant aporta cierto cierre, pero también añade complejidad, a un caso enrevesado.

Bryant no identificó a las otras personas con las que actuó. Pero un jurado condenó en 2024 a otros dos hombres, Karl Jordan Jr. y Ronald Washington, aunque posteriormente un juez exoneró a Jordan.

FUENTE: AP

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