americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombre que disparó en suburbio de París es acusado de atentado con motivos racistas

PARÍS (AP) — El hombre que efectuó disparos en los suburbios de París enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato por motivos racistas tras el ataque que mató a una persona e hirió a otras siete, informó la fiscalía nacional antiterrorista de Francia.

El sospechoso, un ciudadano francés de 39 años identificado por las autoridades como Kevin T., manifestó que atacó a personas que creía que eran musulmanas o de África, indicó el fiscal Olivier Christen.

Las autoridades detuvieron al hombre menos de 20 minutos después de que comenzara el tiroteo el viernes en Trappes y en la vecina La Verrière, una zona suburbana al oeste de París. Su apellido no se ha hecho público.

Una niña de 11 años figuró entre los heridos cuando un tirador disparó desde su vehículo en varios puntos a lo largo de una ruta de 12 kilómetros (7,5 millas).

La fiscalía antiterrorista informó que el sospechoso recibió cargos preliminares de “asesinato e intento de asesinato en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia agravante de que los delitos se cometieron por la raza, etnia, nacionalidad o religión real o percibida de las víctimas”. Los fiscales solicitaron retenerlo bajo detención preventiva.

Christen señaló que el sospechoso “reconoció que los actos fueron premeditados”. El sujeto, agregó, admitió haber “apuntado específicamente” a personas que creía musulmanas o de África subsahariana o del norte de África basándose en su apariencia.

Agregó que el sospechoso afirmó que eligió el suburbio de Trappes porque es “un refugio para islamistas”.

El sospechoso negó cualquier intención terrorista y afirmó que “no tenía remordimientos”, añadió Christen.

Las autoridades identificaron al hombre fallecido como Pengo Bossio Wangi, un ciudadano francés negro de 26 años. Otras cuatro personas resultaron gravemente heridas, incluida una que seguía el jueves en estado crítico. Otras tres sufrieron lesiones más leves. Las autoridades no han divulgado detalles sobre la identidad de los heridos.

Christen indicó que el sospechoso tiene antecedentes de problemas psicológicos y psiquiátricos, así como de adicción a las drogas. Las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de cannabis y cocaína en su sangre, además de medicamentos recetados.

Un registro de su automóvil halló una ametralladora tipo Sten y su apartamento contenía una trampa con tres cilindros de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador.

El individuo compró varias piezas de armas de fuego el mes pasado, dijo Christen. Dos días antes del tiroteo, eliminó todas sus cuentas en redes sociales, vendió su computadora portátil y ocultó su teléfono, pero la policía logró encontrarlo.

Los investigadores también hallaron el manifiesto de Adolf Hitler, “Mein Kampf”, así como pegatinas guardadas en un cajón con inscripciones que incluían “Viva Francia”, “Orgulloso de ser francés” y “RN”, el acrónimo en francés del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.

El sospechoso declaró a los investigadores que él mismo diseñó y encargó las pegatinas. Christen indicó que el sospechoso afirmó que no era miembro ni simpatizante de ningún partido político.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la miss grand international de nawat cae a un nuevo minimo historico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesion

La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Destacados del día

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

El logo de Instacart en una computadora en Nueva York, el 6 de septiembre del 2023. (AP foto/Richard Drew)

DoorDash comprará Instacart por $17.000 millones, consolidando servicios de entregas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter