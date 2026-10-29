Hombre que disparó en suburbio de París es acusado de atentado con motivos racistas

El sospechoso, un ciudadano francés de 39 años identificado por las autoridades como Kevin T., manifestó que atacó a personas que creía que eran musulmanas o de África, indicó el fiscal Olivier Christen.

Las autoridades detuvieron al hombre menos de 20 minutos después de que comenzara el tiroteo el viernes en Trappes y en la vecina La Verrière, una zona suburbana al oeste de París. Su apellido no se ha hecho público.

Una niña de 11 años figuró entre los heridos cuando un tirador disparó desde su vehículo en varios puntos a lo largo de una ruta de 12 kilómetros (7,5 millas).

La fiscalía antiterrorista informó que el sospechoso recibió cargos preliminares de “asesinato e intento de asesinato en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia agravante de que los delitos se cometieron por la raza, etnia, nacionalidad o religión real o percibida de las víctimas”. Los fiscales solicitaron retenerlo bajo detención preventiva.

Christen señaló que el sospechoso “reconoció que los actos fueron premeditados”. El sujeto, agregó, admitió haber “apuntado específicamente” a personas que creía musulmanas o de África subsahariana o del norte de África basándose en su apariencia.

Agregó que el sospechoso afirmó que eligió el suburbio de Trappes porque es “un refugio para islamistas”.

El sospechoso negó cualquier intención terrorista y afirmó que “no tenía remordimientos”, añadió Christen.

Las autoridades identificaron al hombre fallecido como Pengo Bossio Wangi, un ciudadano francés negro de 26 años. Otras cuatro personas resultaron gravemente heridas, incluida una que seguía el jueves en estado crítico. Otras tres sufrieron lesiones más leves. Las autoridades no han divulgado detalles sobre la identidad de los heridos.

Christen indicó que el sospechoso tiene antecedentes de problemas psicológicos y psiquiátricos, así como de adicción a las drogas. Las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de cannabis y cocaína en su sangre, además de medicamentos recetados.

Un registro de su automóvil halló una ametralladora tipo Sten y su apartamento contenía una trampa con tres cilindros de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador.

El individuo compró varias piezas de armas de fuego el mes pasado, dijo Christen. Dos días antes del tiroteo, eliminó todas sus cuentas en redes sociales, vendió su computadora portátil y ocultó su teléfono, pero la policía logró encontrarlo.

Los investigadores también hallaron el manifiesto de Adolf Hitler, “Mein Kampf”, así como pegatinas guardadas en un cajón con inscripciones que incluían “Viva Francia”, “Orgulloso de ser francés” y “RN”, el acrónimo en francés del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.

El sospechoso declaró a los investigadores que él mismo diseñó y encargó las pegatinas. Christen indicó que el sospechoso afirmó que no era miembro ni simpatizante de ningún partido político.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP