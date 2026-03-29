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Hombre arrestado luego que peatones son atropellados en Gran Bretaña

LONDRES (AP) — Un hombre fue arrestado en Gran Bretaña bajo sospecha de intento de asesinato después de que un automóvil atropellara a varios peatones la noche del sábado, lo que llevó a siete personas a hospitales.

El hecho ocurrió en la ciudad británica de Derby. Agentes antiterroristas estaban asistiendo a la policía local en la investigación, pero "esto no significa que el incidente esté siendo tratado actualmente como terrorismo”, declaró la superintendente Emma Aldred de la Policía de Derbyshire en una conferencia de prensa el domingo. Añadió que la policía “mantiene la mente abierta” sobre el motivo.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. del sábado en Friar Gate, un popular lugar de vida nocturna en el centro de Derby, una ciudad de unos 275.000 habitantes al noreste de Birmingham.

La Policía de Derbyshire informó que un hombre de 36 años de Derby fue arrestado a poca distancia y permanece bajo custodia policial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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