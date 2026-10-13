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Hombre apuñala al menos a 8 personas en un centro comercial de Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un hombre apuñaló al menos a ocho personas en un centro comercial de la ciudad surcoreana de Incheon, informaron la policía y los bomberos el martes.

La comisaría de policía del distrito de Namdong, en Incheon, detuvo a un sospechoso de 59 años, acusado de atacar a la gente mientras se desplazaba por el centro comercial, antes de que varios transeúntes lo redujeran.

No estaba claro de inmediato por qué llevó a cabo los ataques.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, incluida una mujer de unos 20 años que fue sometida a una cirugía después de llegar en paro cardíaco, indicó el departamento de bomberos de Incheon. El departamento no proporcionó de inmediato detalles sobre la gravedad de las otras lesiones.

La agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur citó a un testigo, quien afirmó que el sospechoso parecía llevar cuchillos sujetos a ambas manos. El testigo relató que el hombre comenzó a apuñalar a personas en una tienda de descuentos en el nivel subterráneo del centro comercial y continuó atacando a otros mientras subía por una escalera mecánica, antes de ser reducido por varias personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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