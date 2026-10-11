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Holse y St. Louis City vencen 6-2 al Galaxy e igualan récord de MLS con 20 juegos sin perder

SAN LUIS, EE.UU. (AP) — Carlo Holse anotó tres goles en los primeros 21 minutos y consiguió el segundo triplete en la historia del club para ayudar a St. Louis City a vencer la noche del domingo por 6-2 a LA Galaxy, ampliando a 20 partidos su racha invicta en todas las competiciones e igualar el récord de la MLS.

St. Louis, que tiene marca de 13-0-5 en sus últimos 18 partidos de temporada regular, igualó la cifra establecida cuando los New York Red Bulls se mantuvieron invictos en una cifra récord de la MLS de 20 partidos consecutivos en todas las competiciones en 2016.

Rafael Navarro convirtió desde el punto penal en el minuto 45, volvió a marcar en el 53 y sumó dos asistencias para St. Louis (14-6-8). Lukas MacNaughton anotó con un cabezazo en plancha en el séptimo minuto del tiempo añadido del primer tiempo.

Holse abrió el marcador en el minuto 2, añadió un gol en el 7 y colocó un disparo junto al poste derecho desde el centro del área para poner el 3-0 en el minuto 21 y registrar el segundo triplete más rápido en la historia de la MLS. Hany Mukhtar anotó tres goles para Nashville en los primeros 16 minutos de la victoria 5-1 sobre Chicago el 17 de julio de 2021.

Kyōgo Furuhashi, de LA, salió por una aparente lesión en el tendón de la corva y fue reemplazado en el minuto 10 por João Klauss, cuyo gol en el minuto 71 cerró la cuenta. Klauss, un mediocampista de 29 años en su primera temporada con el Galaxy, había logrado el primer triplete de St. Louis City en un empate 3-3 con el Galaxy el 14 de junio de 2025.

Robert Taylor anotó en el minuto 31 para el Galaxy (9-11-9).

St. Louis venció al Galaxy 3-1 el 22 de julio en Dignity Health Sports Park.

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