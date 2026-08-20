Holmes lleva juego sin hits hasta la 7 y Riley impulsa en triunfo de Bravos 2-0 ante Medias Blancas

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El antesalista de los Bravos de Atlanta, Austin Riley, conecta un doble impulsor de una carrera durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el jueves 20 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton) AP

Holmes no permitió un hit hasta que Andrew Benintendi conectó un sencillo en línea al jardín izquierdo sin outs en la séptima, en el duelo entre líderes de división. El derecho fue relevado por Didier Fuentes después del hit, que llegó tras una base por bolas al abrir la entrada al cubano Miguel Vargas.

Holmes, de 30 años (8-5), otorgó tres boletos y ponchó a tres en una actuación de seis entradas y fracción, con 94 lanzamientos. Fuentes cerró la séptima al ponchar a los tres bateadores y dejar a dos corredores en base. Dylan Lee siguió con una octava perfecta y el dominicano Raisel Iglesias lanzó una novena de 1-2-3 para su salvamento número 26 y completar un juego de un solo hit.

El hondureño Mauricio Dubón, de Atlanta, conectó tres hits y anotó una carrera.

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FUENTE: AP