Hollywood a subasta: sable de luz de Star Wars, un sombrero de bruja de Oz y alfombras de Lebowski

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Esta combinación de imágenes publicadas por Heritage Auctions muestra el sable de luz utilizado en pantalla por el personaje Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, en la secuela de "Star Wars" de 1980, "El Imperio Contraataca". (Foto, Heritage Auctions vía AP) AP

La subasta Hollywood & Entertainment Signature Auction, presentada por Heritage Auctions, se anunció el martes y se realizará del 13 al 17 de julio; también incluye sombreros de “El mago de Oz” y “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”, patinetas aéreas de “Regreso al futuro II”, alfombras de “El gran Lebowski” y un par de botas de boxeo de Rocky.

También saldrá a la venta un importante objeto de los Beatles: la letra de “If I fell”, escrita a mano por John Lennon en el reverso de una tarjeta de San Valentín mientras estaba en Nueva York para la primera aparición de los Fab Four en “The Ed Sullivan Show” en 1964. La puja por ella inicia en 500.000 dólares.

El sable de luz, utilizado en pantalla por Mark Hamill en la pelea culminante de Cloud City en la secuela de “Star Wars” de 1980, donde Darth Vader declara: “Yo soy tu padre”, incluye una mano cercenada de efectos especiales. Nunca había salido a subasta y la puja arranca en 1 millón de dólares.

La puja comienza en 100.000 dólares por un sombrero de la Bruja Mala del Oeste usado por la actriz Margaret Hamilton en “El mago de Oz” de 1939, y en 50.000 dólares por el sombrero de copa marrón que llevó Gene Wilder como el personaje principal en “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” de 1971.

La subasta también incluirá un par de botas de boxeo usadas por Sylvester Stallone en “Rocky III”. Stallone lleva las llamativas botas, con borlas y el logotipo de Nike, en el montaje inicial de la película de 1982. Las pujas comenzarán en 100.000 dólares.

También se ponen a la venta las dos alfombras que son esenciales para la trama de “El gran Lebowski”, incluida la alfombra del Dude, el personaje de Jeff Bridges, que se ensucia al comienzo de la película de 1998 y que “realmente unía la habitación”, y la otra que él toma de su acaudalado homónimo. La puja por ellas se abre en 15.000 dólares cada una.

Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, manifestó en un comunicado: “Esta subasta representa todo el espectro de la historia del entretenimiento, desde la Edad de Oro de Hollywood hasta el cine moderno de grandes éxitos y los momentos más influyentes de la música popular”. Muchos otros artículos, entre ellos una camiseta de hockey de Paul Newman de “Slap Shot”, un collar usado por el personaje principal en “La novia de Frankenstein” y el inflable “Otto the Autopilot” de “Airplane”, saldrán a subasta. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP