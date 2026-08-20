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Holandés condenado en EEUU y Perú pide cambio de cárcel por supuestas amenazas de muerte

LIMA (AP) — Un holandés condenado en 2023 en Estados Unidos por extorsionar a la familia de una estadounidense a la que mató en 2005 y sentenciado en Perú por asesinar a una peruana en 2010 pidió ser trasladado a otra cárcel de máxima seguridad en el país andino por sufrir amenazas de muerte, informó el jueves su abogado.

Joran Van der Sloot, de 38 años, pidió al Séptimo Juzgado Constitucional que se le traslade a otra cárcel de máxima seguridad debido a que en la prisión donde se encuentra, llamada Challapalca, a 4.600 metros de altitud en los Andes, “su vida está en peligro”, dijo a The Associated Press su abogado Máximo Altez.

En una carta escrita por el holandés y leída por su abogado a The Associated Press indica que tres reos fueron asesinados en lo que va del año en Challapalca y que “casi diario” la población penal "amenaza con matarme... no sólo me amenazan a mí, también me amenazan con mi familia y llevo meses aislado en el tópico sin patio, terapia o visita”.

La AP escribió a las autoridades penitenciarias en busca de comentarios pero no obtuvo respuesta de inmediato.

En 2023, el holandés fue extraditado temporalmente a Estados Unidos para ser juzgado por extorsionar a la familia de la estadounidense Natalee Holloway, quien a los 18 años desapareció en 2005 y fue vista por última vez junto a Van der Sloot en Aruba. El holandés fue interrogado como el principal sospechoso, pero no fue procesado. Un juez declaró muerta a Holloway en 2012 y su cuerpo jamás se encontró.

Ese 2023 Van der Sloot confesó ante una jueza en Alabama que además de extorsionar a la madre de Holloway, había matado y arrojado el cuerpo de la estudiante estadounidense en una playa de Aruba luego de que ella rechazara sus insinuaciones. En Estados Unidos fue condenado a 20 años.

No fue su único crimen. Cinco años después del primer asesinato, el holandés mató a otra mujer en Lima, fue capturado en Chile y expulsado a Perú. La justicia peruana lo condenó a 28 años de cárcel. En prisión se casó con una peruana y tuvo un hijo.

FUENTE: AP

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