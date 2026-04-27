Holanda: Xavi Simons se pierde el Mundial y puja de Tottenham por descenso al romperse ligamento

Xavi Simons, volante de Tottenham, se queja de dolor tras lesionarse en el partido contra Wolverhampton en la Liga Premier, el sábado 25 de abril de 2026, en Wolverhampton. (Nick Potts/PA vía AP) AP

En una emotiva publicación en Instagram, Simons manifestó que está “destrozado” y que “nada de esto tiene sentido”.

Uno de los mejores jugadores neerlandeses en la Eurocopa 2024, imons gritó de dolor y se sujetó la rodilla tras una entrada del defensor Hugo Bueno Wolverhampton en la segunda mitad de la victoria 1-0 de Tottenham el sábado, resultado que reavivó las esperanzas del equipo de mantenerse en la máxima categoría. Fue retirado en camilla.

Tottenham confirmó el lunes que Simons se rompió el ligamento cruzado anterior y que se someterá a una cirugía “en las próximas semanas”.

“Todos en el Tottenham Hotspur le enviamos a Xavi nuestro cariño y apoyo; estaremos con él en cada paso del camino”, indicó el club.

En su publicación de Instagram, Simons escribió: “Mi temporada ha terminado de forma abrupta y estoy tratando de asimilarlo”.

“Lo único que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado la posibilidad de hacerlo… junto con el Mundial”, escribió el jugador de 23 años. “Representar a mi país este verano… se ha ido”.

“Me llevará tiempo encontrar paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta batalla”, añadió.

Tottenham se mantuvo en la zona de descenso, en el antepenúltimo lugar y a dos puntos de la salvación, pese a su primera victoria liguera en 2026. Los Spurs corren un gran riesgo de perder su estatus en la máxima categoría por primera vez desde finales de la década de 1970. A Tottenham le quedan cuatro partidos esta temporada.

Simons, que llegó procedente de Leipzig por 60 millones de euros (70 millones de dólares) en el receso de temporada, no ha sido un titular habitual con los Spurs, pero fue fijo en el once en partidos recientes bajo el mando del recién contratado entrenador Roberto De Zerbi.

Ayudó a los neerlandeses a alcanzar las semifinales en la Euro 2024 y se esperaba que fuera clave para el equipo en el Mundial, donde enfrentarán a Suecia, Túnez y Japón en la primera ronda. Debutarán contra Japón el 14 de junio.

“Ahora recorreré este camino, guiado por la fe, con fuerza, con resiliencia, con convicción, mientras cuento los días para volver a estar ahí afuera”, escribió Simons. “Tengan paciencia conmigo”.

Ekitike, Lamine, Salah… se acumulan las lesiones antes del Mundial

Simons se suma al delantero francés Hugo Ekitike (tendón de Aquiles) como bajas confirmadas para el Mundial tras sufrir una lesión en el tramo final de la temporada.

También hay preocupación por el estado físico del extremo español Lamine Yamal, la estrella egipcia Mohamed Salah y el atacante brasileño Estevao de cara al torneo.

Yamal fue descartado para el resto de la temporada de clubes la semana pasada tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda al convertir un penalti para el Barcelona en un partido de La Liga. "Está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, dijo el Barça.

Salah sufrió una presunta lesión en los isquiotibiales jugando con Liverpool en la Premier el sábado. Su técnico Arne Slot comentó que no sabía si Salah volvería a jugar esta temporada con el club.

Estevao se perderá el resto de la temporada de Chelsea por una lesión en los isquiotibiales y es duda para el Mundial.

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FUENTE: AP