Holanda de Xavi golea 7-0 a Grecia en la Liga de Naciones y Alemania de Klopp gana

El holandés Tijjani Reijnders celebra tras anotar el tercer gol durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre Países Bajos y Grecia en Ámsterdam, Países Bajos, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP/Patrick Post) AP

Eso deja preparado ahora un duelo decisivo entre los dos entrenadores de renombre por el primer puesto de su grupo.

Tijjani Reijnders anotó un triplete y Jurrien Timber marcó dos goles en una victoria desatada de Países Bajos, que ya ganaba 5-0 al descanso e igualó la mayor goleada en los ocho años de historia de la Liga de Naciones.

Xavi afirmó: “La primera parte fue increíble, así que tengo que felicitar a los jugadores. Pero es solo un partido. Necesitamos seguir así, pero este es el camino. Los jugadores entrenan con muchísima intensidad. Estoy muy orgulloso de ellos”.

Sonriente y levantando tres dedos, Reijnders celebró un triplete que llegó tras una serie de jugadas colectivas fluidas para destrozar la defensa griega en Ámsterdam.

Crysencio Summerville puso en marcha a Países Bajos con el 1-0 en el minuto seis, antes de que Reijnders marcara tres goles en un lapso de 21 minutos; Timber añadió dos más y Donyell Malen hizo el séptimo.

Países Bajos se une a Inglaterra, Alemania y Finlandia como el cuarto equipo en ganar un partido de la Liga de Naciones por siete goles. La victoria 7-0 de Inglaterra sobre Croacia se produjo apenas el mes pasado.

Alemania está a tres puntos del líder del Grupo A2, Países Bajos, antes de que se enfrenten el lunes en Berlín.

Los dos primeros del grupo avanzan a los cuartos de final, con el registro en los enfrentamientos directos como criterio de desempate. Países Bajos, Alemania y Grecia todavía pueden clasificarse. Serbia es última tras perder sus cinco partidos.

Lluvia y estadio casi vacío en Serbia

Los goles de Florian Wirtz y del debutante Brajan Gruda impulsaron a Alemania a su segunda victoria en cinco partidos con Klopp como entrenador, tras un inicio lento de su etapa.

“Probablemente deberíamos haber marcado más, pero no hay motivo para ser críticos esta noche”, comentó Klopp.

Bajo una lluvia intensa, Alemania se adelantó a los tres minutos cuando el defensor serbio Srdjan Babic desvió a su propia portería un cabezazo del delantero alemán Kai Havertz.

Poco después llegó el 2-0, cuando Wirtz tocó de primera un rebote por encima del portero Vanja Milinkovic-Savic, que había rechazado un disparo de Havertz.

El equipo experimental de Klopp, con el extremo del Freiburg Derry Scherhant pero sin lugar para Karim Adeyemi, del Barcelona, añadió el tercero cuando Gruda, del Leipzig, condujo el balón por el centro de la defensa serbia para anotar el tercer gol de Alemania.

Babic compensó su autogol anterior al marcar para Serbia tras un rebote, pero las opciones de remontada se esfumaron cuando Vanja Dragojevic fue expulsado por una entrada temeraria sobre el tobillo de Joshua Kimmich. Serbia terminó con nueve jugadores después de una roja tardía a Andrija Zivkovic por discutir con el árbitro.

El estadio Rajko Mitic, con capacidad para 50.000 espectadores, estaba casi vacío porque Serbia contó con el apoyo de solo 5.000 niños y adolescentes acompañados. Esto se debió a que la UEFA estaba castigando a la federación serbia de fútbol por el comportamiento ofensivo de los aficionados en las rondas anteriores.

La aspiración suiza de ascenso sigue en marcha

Suiza compite por primera vez en la segunda categoría de la Liga de Naciones, pero su intento de regresar a la élite de Europa siguió bien encaminado con un empate 0-0 ante Eslovenia, su rival más cercano en el Grupo B1. Escocia venció a Macedonia del Norte 2-1.

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FUENTE: AP