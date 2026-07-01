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Hincapié, de Ecuador, es el 2º expulsado por hablar con la boca tapada en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ecuatoriano Piero Hincapié se convirtió en el segundo jugador en recibir una tarjeta roja en la Copa del Mundo bajo la nueva regla de la FIFA que prohíbe a los fubolistas hablar con la boca tapada durante algún altercado con un rival.

Hincapié fue expulsado a los 95 minutos de la derrota por 2-0 sufrida por Ecuador ante México el martes en los dieciseisavos de final. Se le mostró la tarjeta roja tras una discusión con el delantero mexicano Santi Giménez.

La FIFA estableció la nueva regla para evitar que los jugadores oculten comentarios abusivos dirigidos a los rivales al cubrirse la boca.

El paraguayo Miguel Almirón fue el primer jugador sancionado bajo la nueva regla. Se le expulsó en un partido de la fase de grupos contra Turquía la semana pasada.

Aunque el torneo de Ecuador ha terminado, Hincapié será suspendido para el próximo partido internacional del equipo.

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Jack Little es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

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Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí

FUENTE: AP

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