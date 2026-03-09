americateve

Hims & Hers Health y Novo Nordisk ponen fin a demanda por fármacos para bajar de peso y colaboran

Novo Nordisk está desestimando su demanda por infracción de patente contra la empresa de telesalud Hims & Hers, ya que ambas compañías han llegado a un acuerdo que permitirá que los medicamentos de marca de Novo Nordisk para bajar de peso se vendan a través de la plataforma de Hims.

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 3 de abril de 2018 muestra un primer plano de una báscula de vigas en Nueva York. (Foto AP/Patrick Sison, archivo)
ARCHIVO - Esta foto de archivo del 3 de abril de 2018 muestra un primer plano de una báscula de vigas en Nueva York. (Foto AP/Patrick Sison, archivo) AP

Hims & Hers indicó a principios del mes pasado que iba a ofrecer una versión más barata, sin marca, de la píldora para bajar de peso Wegovy, apenas unas semanas después que la farmacéutica Novo Nordisk lanzara su muy esperada reformulación de ese medicamento. En ese momento, Novo Nordisk prometió demandar a Hims, al calificar el nuevo producto como “una imitación no aprobada, no auténtica y no probada” de la semaglutida, el nombre químico de Wegovy.

Pero apenas dos días después, Hims abandonó su plan de ofrecer la versión más barata y sin marca de Wegovy. Esa decisión se produjo un día después que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) amenazara con restringir el acceso a los ingredientes necesarios para copiar los populares medicamentos para bajar de peso.

La FDA permite que farmacias especializadas y otras compañías elaboren versiones compuestas de medicamentos de marca cuando hay escasez. Y la demanda en auge de fármacos GLP-1 en los últimos años llevó a empresas como Hims a entrar en el mercado multimillonario de estos medicamentos, con muchos pacientes dispuestos a pagar de su bolsillo.

En 2024, la FDA indicó que los fármacos GLP-1 ya no estaban en escasez, lo que se esperaba que pusiera fin a la elaboración de compuestos. Pero compañías como Hims se apoyaron en una excepción para seguir vendiendo sus versiones de los medicamentos, porque la práctica aún está permitida cuando la receta se personaliza para el paciente.

Como parte del acuerdo al que llegaron ambas compañías y que se anunció el lunes, Hims ofrecerá versiones orales e inyectables de Wegovy y Ozempic en su plataforma a finales de este mes. Hims también dejará de publicitar fármacos GLP-1 compuestos en su plataforma o en su mercadotecnia.

Novo Nordisk señaló en un comunicado que se reserva el derecho de volver a presentar su demanda en el futuro.

Las acciones de Hims & Hers Health Inc. se dispararon más de un 36% en las operaciones de la mañana del lunes. Pese al repunte, las acciones aún están muy por debajo de su máximo de 52 semanas, de alrededor de 70 dólares. Las acciones de Novo Nordisk cotizadas en Estados Unidos subieron un 1,8%. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

