La ex candidata a presidente y la tesorera del Comité Nacional Demócrata fueron multados por la Comisión Federal de Elecciones

La candidata demócrata no anunció los gastos incurridos de su equipo con el bufete de abogados Perkins Coie , quien luego contrató a la firma de investigación Fusion GPS para armar un documento falso contra el entonces candidato Donald Trump y convencer al FBI de espiarlo en plena campaña .

En Estados Unidos los ingresos y egresos de una campaña electoral son sumamente flexibles, y no existen leyes anti-lobby como en el resto de los países, pero sí se pide con mucho rigor que se declaren todas las donaciones y gastos para tener absoluta transparencia . Hillary Clinton nunca divulgó que había realizado estos pagos.

La FEC se enteró de este conflicto por una carta que le envió la Fundación Coolidge Reagan , notificando sus dos denuncias ante la Justicia, contra Hillary for America (HFA) y el DNC , las dos instituciones que manejaron el dinero de la campaña demócrata del 2016.

“Después de realizar una investigación sobre este asunto, la Comisión encontró causa probable para creer que DNC Services Corp. y Virginia McGregor en su capacidad oficial como tesorera de la DNC violaron 52 USC § 30104(b)( 5)(A) y (b)(6)(B)(v) y 11 CFR§ 104.3(b)(3)(i)”, asegura la respuesta de la Comisión Electoral a la carta de la Fundación Reagan.

“La Comisión encontró además causa probable para creer que Hillary for America y Elizabeth Jones, en su capacidad oficial como tesorera de HFA, violaron 52 USC§ 30104(b)(5)(A) y 11 CFR § 104.3(b)( 4)(i)“, agrega.

Los delitos son violaciones del estatuto federal y reglamentos de la FEC que exigen la divulgación de los gastos superiores a 200 dólares, así como la fecha, el monto y el propósito del gasto. No solo no divulgaron estos datos, si no que intentaron disfrazar el dinero destinado a espiar a Trump como gastos legales, pasandola por firma Perkins Coie.

Clinton y la DNC aceptaron pagar las multas en mediación en vez de ir a juicio. Como parte de los acuerdos, el DNC acordó pagar una multa civil de US$ 105.000 y Clinton acordó pagar US$ 8.000.

El espionaje de la campaña de Hillary a Trump

Durante los meses previos a la elección de noviembre del 2016, la campaña de Hillary Clinton y el órgano que dirige al Partido Demócrata consiguieron que el FBI abra una investigación contra Trump basándose en información falsa, según descubrió el fiscal especial John Durham.

Por un lado, el abogado de Hillary Clinton, Michael Sussmann, se reunió dos meses antes de las elecciones presidenciales con el entonces abogado general del FBI, James Baker, donde le mostró datos falsos y libros blancos manipulados que supuestamente demostraban un canal de comunicación encubierto entre la Organización Trump y Alfa Bank, que tiene vínculos con el Kremlin.

Además, el bufete de abogados Perkins Coie, desarrolló un informe falso, confeccionado por la empresa Fusion GPS, que incluyó el dossier de Steele, un reporte firmado por el ex espía británico Christopher Steele que decía que los rusos tenían información comprometedora de Trump y que con eso lo podrían chantajear. Este informe se comprobó que fue en su totalidad un invento de los directores de Fusion GPS.

Basándose tanto en el dossier de Steele como en la carpeta entregada por Sussman, el director del FBI de aquél entonces, James Comey, ordenó abrir una investigación de la campaña de Trump.

En otra explosiva investigación, apodada “Obamagate“, se descubrió que Obama y Biden compartieron con Hillary Clinton la información obtenida por esta investigación, que incluyó escuchas a Trump y su equipo, además del hackeo de servidores de la Torre Trump.

