Hijo de Mugabe arrestado en Zimbabue, acusado de agredir a agente anticorrupción

Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo del ex presidente de Zimbabue Robert Mugabe, en el tribunal en Johannesburgo, Sudáfrica, el 17 de abril del 2026. (AP foto/Kayleen Morgan) AP

Bellarmine Chatunga Mugabe llegó al Tribunal de Magistrados de Harare junto con otros cuatro hombres que fueron detenidos con él en un lodge.

El portavoz de la policía, Paul Nyathi, indicó que Bellarmine, de 29 años, y los otros cuatro fueron arrestados el martes y enfrentan cargos por agresión.

Un portavoz de la comisión anticorrupción declaró a medios estatales el miércoles que los agentes habían acudido al lodge para incautar un Lamborghini y un Mercedes-Benz cuando uno de los funcionarios fue agredido. El portavoz sostuvo que los vehículos estaban en el país de manera ilegal.

Ninguno de los dos vehículos ha sido vinculado con Bellarmine, quien es el hijo menor de Mugabe con su segunda esposa, Grace.

Es el más reciente en una serie de problemas legales que han involucrado a miembros de la familia del expresidente en Zimbabue y en la vecina Sudáfrica.

Bellarmine compareció ante un tribunal de Harare en octubre por cargos de posesión de drogas que fueron retirados después de que su coacusado asumiera la responsabilidad por poseer cannabis.

Otros casos que han involucrado a Bellarmine y a su hermano mayor, Robert Jr., en los últimos años se han centrado en acusaciones de posesión de cannabis, agresión y daños a la propiedad.

En abril, Bellarmine fue deportado de Sudáfrica después de declararse culpable de exhibir un objeto “susceptible de llevar a una persona a creer que es un arma de fuego” y de encontrarse en el país de manera ilegal. Se le ordenó pagar multas por un total de unos 36.000 dólares o cumplir dos años de prisión. Un magistrado también ordenó su deportación inmediata como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Su madre, Grace Mugabe, se vio envuelta en una disputa legal en Sudáfrica en 2017 tras presuntamente agredir a una joven modelo a la que encontró en compañía de sus hijos en un hotel de Johannesburgo. Las autoridades sudafricanas le concedieron inicialmente inmunidad diplomática, pero el Tribunal Superior del país revocó esa decisión en 2018 tras una impugnación legal.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue durante 37 años antes de ser derrocado en un golpe respaldado por los militares en 2017. Murió en 2019 a los 95 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP