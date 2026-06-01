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Hijo del técnico de Brasil Carlo Ancelotti, contratado para dirigir a Lille en la Champions

LILLE, Francia (AP) — El hijo de Carlo Ancelotti, el técnico de la selección de Brasil, fue contratado el lunes por Lille para dirigir al club francés en la próxima edición de la Liga de Campeones.

ARCHIVO - Davide Ancelotti, técnico del club brasileño Botafogo, dirige durante el partido contra Liga de Quito, en la Copa Libertadores, el 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)
ARCHIVO - Davide Ancelotti, técnico del club brasileño Botafogo, dirige durante el partido contra Liga de Quito, en la Copa Libertadores, el 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Davide Ancelotti firmó un contrato de dos años, informó Lille en un comunicado.

Ancelotti, de 36 años, reemplaza a Bruno Génésio, cuyo contrato no fue renovado tras llevar a Lille a un tercer puesto en la Ligue 1.

Ancelotti fue asistente de su célebre padre en Bayern Múnich, Napoli, Everton, Real Madrid y luego en la selección de Brasil, incluso durante las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Ancelotti dejó el cuerpo técnico de su padre el año pasado para asumir su primer trabajo como entrenador a tiempo completo en Botafogo. Fue despedido al cabo de cinco meses.

Regresa a la Ligue 1 más de 13 años después de haber sido preparador físico en el Paris Saint-Germain durante los 18 meses que su padre estuvo allí.

Lille vuelve a la Champions tras impresionar en la temporada 2024-25, al ubicarse séptimo en la clasificación de 36 equipos. Luego, Lille fue eliminado por Borussia Dortmund en los octavos de final.

Bajo el mando de Génésio, Lille disputó esta temporada la Liga Europa, el torneo de segundo nivel, y cayó en la ronda de octavos ante el eventual campeón Aston Villa.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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