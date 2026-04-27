Hija de expresidente uzbeko enfrenta juicio en Suiza por lavado de dinero

Gulnara Karimova llega para la proyección de la película "The Exodus - Burnt By The Sun 2" en el Festival de Cannes en Francia el 22 de mayo del 2010. (AP foto/Matt Sayles) AP

Gulnara Karimova, hija del expresidente Islam Karimov, está entre rejas en Uzbekistán mientras se desarrolla el juicio en Bellinzona, Suiza. Está previsto a durar hasta el 22 de mayo.

Los fiscales suizos afirman que Karimova desarrolló y dirigió una red delictiva conocida como “The Office” en la que participaron varias decenas de personas y múltiples empresas. Está acusada de depositar en Suiza y en el extranjero cientos de millones de dólares “de origen delictivo”, y de gestionar cajas de seguridad para el depósito de efectivo, joyas y otros objetos de valor de origen delictivo, indicaron los fiscales.

Grégoire Mangeat, uno de sus abogados defensores, denunció que Uzbekistán le estaba impidiendo a Karimova salir de la “colonia penitenciaria” donde ha estado detenida para asistir al juicio.

El medio uzbeko Podrobno describió la presencia de Karimova en el tribunal suizo como “prácticamente imposible”, ya que la mujer de 53 años ya estaba cumpliendo su condena en Uzbekistán.

Indicó que la acusada fue trasladada a una colonia penal femenina en la región uzbeka de Zangiota, en las afueras de la capital, Tashkent, a principios de 2025.

Karimova fue acusada formalmente hace tres años en Suiza junto con un exdirector general de la filial uzbeka de una empresa rusa de telecomunicaciones por delitos presuntamente cometidos entre 2005 y 2013.

Eso ocurrió durante el mandato de su padre quien gobernó al país centroasiático durante más de un cuarto de siglo hasta su muerte en 2016. Karimova había trabajado anteriormente en Ginebra en relación con las Naciones Unidas y se benefició de inmunidad diplomática.

Karimova ha enfrentado una serie de juicios tras una primera condena en Uzbekistán hace ocho años, y cumple una pena de 13 años por organizar un grupo criminal, extorsión y malversación.

En noviembre de 2024, los fiscales suizos anunciaron la acusación formal del banco privado suizo Lombard Odier y de un ex empleado, ante señalamientos de que tuvieron un “papel decisivo en ocultar las ganancias de las actividades criminales de ‘The Office’”.

Lombard Odier indicó en un correo electrónico que el fiscal no sostiene que el banco haya participado a sabiendas o de manera intencional en el lavado de dinero, “sino que más bien plantea denuncias relacionadas con presuntas deficiencias organizativas en las medidas de prevención, lo cual el banco impugna firmemente y defenderá ante los tribunales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP