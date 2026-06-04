Hezbollah rechaza acuerdo de alto el fuego; ataques israelíes en Líbano dejan 4 muertos

El anuncio se produjo tras la muerte de al menos cuatro personas por ataques israelíes, informaron autoridades locales. Un casco azul de la ONU murió en el fuego cruzado.

El líder de Hezbollah, Naim Kassem, manifestó en un comunicado escrito leído en televisión que la exigencia del acuerdo de que los combatientes del grupo armado abandonen el sur de Líbano, que se encuentra bajo fuego, significaría “rendición, derrota y lograr los objetivos del enemigo”.

“Lo que nos preocupa es el fin de la agresión, el alto el fuego y la retirada de Israel”, afirmó. “No asumimos ningún compromiso con ninguna parte para dejar de resistir mientras haya ocupación”, agregó, subrayando que Hezbollah no ha hecho ningún compromiso para detener la lucha. “En tanto nuestros pueblos no estén seguros y sean bombardeados y destruidos, y nuestra gente sea asesinada”, señaló, el norte de Israel “no será seguro”.

Kassem calificó a las negociaciones de “absurdas, humillantes e insultantes”, y diseñadas para dar a Israel el control de lo que no ha sido capaz de obtener mediante la guerra.

Los combates que se desarrollan en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado grandes extensiones del sur, amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave de tránsito de petróleo y gas cuyo cierre ha sacudido la economía mundial.

Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrenta elecciones en los próximos meses, quiere seguir adelante con la ofensiva israelí hasta que Hezbollah ya no represente una amenaza. Las tropas israelíes han tomado alrededor de una quinta parte de Líbano desde que Hezbollah comenzó a lanzar ataques con cohetes y drones en solidaridad con Irán, pocos días después de iniciada la guerra en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibió el miércoles una inusual reprimenda del Congreso, ha intentado restar importancia al estancamiento diplomático y al fracaso de los acuerdos declarados para poner fin a los combates, y dijo a los periodistas que, en Oriente Medio, “un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Muere un casco azul en el fuego cruzado

Un casco azul serbio murió y otros dos resultaron heridos cuando un mortero impactó su ubicación cerca de Marjayoun, una localidad de mayoría cristiana donde se han producido intensos combates, informaron la misión de la ONU, conocida como UNIFIL, y el Ministerio de Defensa de Serbia.

Ninguno de los dos organismos indicó si el fuego de mortero provenía de Israel o de Hezbollah.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que un ataque con dron mató a un motociclista e hirió a cuatro personas en la aldea de Maaroub. Señaló que tres personas murieron y otras más resultaron heridas en ataques aéreos contra la aldea de Sohmor, en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano. También reportó ataques aéreos en otras zonas del sur.

Hasta el momento, el ejército israelí no ha hecho comentarios, aunque ha advertido a la población que no ingrese a partes del sur de Líbano, donde asegura que está atacando instalaciones de Hezbollah.

Continúan los combates pese a los altos el fuego declarados

Hezbollah reanudó su ofensiva con cohetes días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su ataque sorpresa contra Irán el 28 de febrero. Antes de eso, Israel había realizado ataques periódicos en Líbano contra lo que decía eran objetivos militantes, a menudo matando a civiles, pese a una tregua anterior alcanzada en 2024.

El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de Israel, reconoció el jueves que la guerra en curso afecta a ciudades del norte de Israel, que viven bajo la amenaza del fuego de Hezbollah. Afirmó que las operaciones de Israel en Irán y Líbano han “creado una nueva realidad de seguridad” al debilitar a Irán y Hezbolla “en un grado sin precedentes”.

En la ciudad sureña de Sidón, muchos residentes reaccionaron al anuncio del alto el fuego con escepticismo, señalando que acuerdos previos no habían logrado detener la violencia.

“Cada pocos días se anuncia un alto el fuego, pero la gente sigue muriendo”, señaló Mayada Hijazi.

“Todo es palabrería y nada de acción”, comentó Salah Nassab. “Seguimos regresando a nuestras casas y luego volvemos a ser desplazados, una y otra vez. Estamos muy cansados”.

En los combates más recientes, las tropas israelíes han avanzado más hacia el sur de Líbano que en cualquier otro momento desde el fin de la ocupación israelí de 1982-2000. Ahora ocupa alrededor de una quinta parte del país.

Más de 3.500 personas han muerto en Líbano y más de 1,2 millones han sido desplazadas. En los combates, 27 soldados israelíes y tres civiles han sido abatidos.

El alto el fuego surgió de conversaciones en curso entre Israel y Líbano

El más reciente alto el fuego declarado se concretó mediante conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y el gobierno de Líbano, que acusa a Hezbollah de arrastrar al país a la guerra y realizó esfuerzos por desarmarlo antes de las últimas hostilidades.

El alto el fuego no incluye oficialmente a Hezbollah y pide que las fuerzas armadas libanesas tomen el control de zonas de seguridad en Líbano en las que se prohibiría la presencia del grupo armado. Hezbollah señaló anteriormente que solo acatará un alto el fuego si Israel detiene sus ataques y comienza a retirarse del país.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó el jueves el nuevo acuerdo como “la última oportunidad para entrar en un alto el fuego final e integral”. Dijo que Líbano está listo para implementar el acuerdo del miércoles una vez que reciba respuestas de las facciones pertinentes en Líbano, incluido Hezbollah. Estados Unidos —y el propio Trump— determinarían cómo y cuándo se implementa el acuerdo, dijo a los periodistas el jueves.

En el acuerdo se establece que Hezbollah “no es solo un enemigo de Israel y un enemigo de Estados Unidos, sino que es un enemigo de Líbano” y se pide su desmantelamiento. El gobierno ha prometido hacerlo en el pasado, pero no tiene la capacidad de desarmar al grupo por la fuerza.

En el acuerdo más reciente no se indica cuándo se retiraría Israel del sur de Líbano, pero se señala que Estados Unidos apoyaría al ejército libanés mientras trabaja para afirmar el control en áreas donde Hezbollah ha ejercido el poder desde hace mucho tiempo.

Irán exige un alto el fuego duradero en Líbano

Un general iraní de alto rango reiteró el jueves la exigencia de Teherán de un alto el fuego total en Líbano y pidió que Israel retire sus tropas a donde estaban cuando comenzó la guerra en la región. En ese momento, Israel mantenía cinco puntos estratégicos a lo largo de la frontera.

“Apoyar a la resistencia en Líbano es el deber de todos nosotros, y eliminar a Israel de la región es un objetivo alcanzable para los musulmanes”, afirmó Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds, un comando de élite de la Guardia Revolucionaria, según las agencias semioficiales Fars y Tasnim.

Mientras los esfuerzos diplomáticos fracasan repetidamente, Irán y Estados Unidos intercambian fuego en y alrededor del estrecho de Ormuz, que, en la práctica, permanece cerrado. Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, así como grandes envíos de fertilizantes y otros bienes, pasaban por la angosta vía marítima.

Estados Unidos ha atacado lo que, según sus declaraciones, son amenazas iraníes al transporte marítimo comercial y a sus propias fuerzas, mientras que Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra Estados del golfo Pérsico que albergan tropas estadounidenses.

Un ciudadano indio murió y más de 60 personas resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores, tras un ataque realizado el miércoles contra un aeropuerto comercial en Kuwait que también es utilizado por fuerzas estadounidenses para operaciones de logística y reabastecimiento de combustible. Irán negó haber llevado a cabo el ataque.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Metz desde Ramallah, Cisjordania. La periodista de The Associated Press, Malak Harb, en Beirut contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP