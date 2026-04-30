Hezbollah adopta nueva arma: drones de fibra óptica, como los usados en la guerra en Ucrania

ARCHIVO - Un dron FPV de fibra óptica fabricado en Ucrania vuela en un mercado militar en un lugar no revelado de la región de Kiev, Ucrania, el 29 de enero de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky, Archivo) AP

Estos drones —utilizados ampliamente en la guerra en Ucrania— son pequeños, difíciles de rastrear y letales. El jueves, mataron a un soldado israelí en el sur de Líbano e hirieron al menos a una decena de personas más en el norte de Israel, dos de ellas de gravedad. Un soldado y un contratista de defensa murieron en Líbano a principios de esta semana.

Muchos drones son susceptibles a la interferencia electrónica por parte de las defensas antiaéreas. La interferencia puede hacer que un dron se estrelle o regrese a su punto de origen.

Los drones de fibra óptica no se pilotan mediante señales GPS ni por control de radio. Llevan un cable delgado que se va desenrollando detrás de ellos y conecta la consola del operador directamente con el dron, lo que hace imposible bloquearlos electrónicamente.

Los drones no son infalibles porque el viento —u otros drones— puede hacer que los cables se enreden.

Pero, “si sabes lo que estás haciendo, es absolutamente mortal”, afirmó Robert Tollast, experto en drones e investigador del Royal United Services Institute en Londres, al explicar cómo el dron puede volar bajo y acercarse sigilosamente a un objetivo.

Los expertos señalan que los ejércitos deben o bien interceptar los drones —lo cual es difícil debido a su pequeño tamaño y a su corta trayectoria de vuelo— o encontrar una manera de cortar el cable casi invisible.

Hezbollah —el grupo miliciano en Líbano respaldado por Irán— anunció que ha estado utilizando los drones de fibra óptica contra soldados israelíes que operan en el sur de Líbano o en localidades de la frontera.

A continuación, un vistazo más de cerca a estas armas.

Un arma nueva con una larga estela

Un funcionario militar israelí dijo a The Associated Press que los drones de fibra óptica son una amenaza relativamente nueva durante la más reciente ronda de combates con Hezbollah. El grupo paramilitar libanés parece haber recurrido a ellos porque las defensas antiaéreas israelíes han tenido éxito contra cohetes, misiles y otros drones más grandes y potentes, manifestó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas militares.

Israel cree que los drones se fabrican localmente y son fáciles de producir —requieren poco más que un dron comercial, una pequeña cantidad de explosivos y un cable transparente que se consigue fácilmente—, indicó el funcionario.

El oficial calificó a los drones como la mayor amenaza para las tropas dentro de Líbano, pero señaló que el ejército israelí está trabajando en soluciones tecnológicas. Mientras tanto, Israel está tomando medidas sobre el terreno para proteger a las tropas, como añadir redes y jaulas a los vehículos militares.

Los drones de fibra óptica son la más reciente parte de una carrera del gato y el ratón, mientras las avanzadas defensas de Israel se apresuran a interceptar nuevas amenazas, especialmente las menos sofisticadas.

Ran Kochav, exjefe de defensa antiaérea del ejército israelí, opina que Israel está fracasando en sus intentos de defenderse de los drones de fibra óptica.

“Vuelan muy bajo y muy rápido, y son muy pequeños; es muy difícil detectarlos, y aun después de detectarlos, es realmente complicado rastrearlos”, expresó.

Kochav dijo que Israel pasó años concentrándose en reforzar sus sistemas de defensa antiaérea para mejorar la protección contra cohetes y misiles. Pero los drones no se consideraban una prioridad.

Afirmó que Israel debió haber seguido los avances en drones de fibra óptica en la guerra en Ucrania y asumir que, al igual que Rusia, otros aliados de Irán acabarían utilizándolos.

Una carrera tecnológica en la guerra en Ucrania

Durante la guerra en Ucrania, Moscú y Kiev han estado inmersos en una carrera por desarrollar nueva tecnología.

Rusia castiga a Ucrania casi todas las noches con drones de ataque de largo alcance Shahed, originalmente de Irán. Aunque Moscú ha realizado muchas mejoras a los drones, algunos aún pueden ser derribados mediante interferencia electrónica.

Los drones de fibra óptica se desarrollaron para sortear ese problema, aunque no tienen el mismo alcance que un dron que utiliza un enlace de radio o inteligencia artificial para navegar.

En algunos casos, se ha registrado que drones de fibra óptica llevan cables que se extienden hasta 50 kilómetros (31 millas), dijo Tollast, el experto en Londres.

Rusia y Ucrania están utilizando tipos diferentes de drones “a una escala fenomenal”, señaló.

En Ucrania, hay campos cubiertos de cables de drones

Los drones de fibra óptica se usan de manera tan extendida que las imágenes muestran localidades ucranianas de primera línea cubiertas de hebras brillantes parecidas a sedal de pesca, que se asemejan a enormes telarañas que centellean bajo la luz del sol.

Israel tiene potencia de fuego suficiente para interceptar drones, pero la clave es la detección temprana, dijo Kochav.

Explicó que Israel ya cuenta con tecnología adecuada que rastrea cambios en la luz, identifica señales y comunicaciones, y puede reconocer el sonido de las hélices de los drones.

Pero indicó que estos sistemas de vigilancia no se han desplegado ampliamente en la frontera norte.

Hezbollah publica videos de los nuevos ataques con drones

Durante las últimas semanas, Hezbollah ha difundido videos a través de plataformas de redes sociales y de su canal Al-Manar TV sobre ataques con estos nuevos drones, especialmente contra tropas israelíes en el sur de Líbano.

Estos ataques han captado la atención pública. Un ataque mató a un soldado israelí e hirió a otros seis, algunos de gravedad, el fin de semana pasado. Otro mató a un contratista civil israelí en el sur de Líbano el martes.

En el ataque que mató al soldado, Hezbollah difundió un video tomado por el dron hasta que explotó en medio de tropas que se reunían cerca de un vehículo. Otro dron fue disparado al mismo lugar cuando un helicóptero militar aterrizó para evacuar a los heridos, pero falló por poco.

Ali Jezzini, periodista especializado en asuntos de seguridad y militares que sigue de cerca las capacidades de Hezbollah, estimó que algunos de los drones utilizados por el grupo cuestan entre 300 y 400 dólares cada uno. Añadió que parecen fabricarse localmente mediante tecnología de impresión 3D, además de componentes electrónicos fácilmente disponibles que suelen usarse con fines civiles, pero capaces de aplicaciones de doble uso.

Hezbollah anunció que comenzó a utilizar drones guiados por fibra óptica por primera vez durante la ronda de combates que comenzó el 2 de marzo, después de haber usado otros tipos de drones durante años.

Israel también cuenta con una flota de drones que realizan vigilancia y ataques, aunque no necesariamente con cables de fibra óptica, para atacar a milicianos de Hezbollah.

Un dron cayó en el patio de una casa en Israel

Zevik Glidai, un profesor de matemáticas de 78 años y conductor voluntario de ambulancia, descubrió bobinas de los cables translúcidos de fibra óptica alrededor de un dron que se estrelló en su patio trasero en la ciudad israelí de Kiryat Shmona, en el norte, el 13 de abril.

Su casa está a 2 kilómetros (1,5 millas) de la frontera con Líbano. Estaba sentado en casa cuando oyó un chillido agudo y un pequeño golpe. Su vecino gritó que el patio estaba en llamas.

Ambos apagaron el fuego con una manguera de jardín, pero notaron algo nuevo: el dron destruido estaba rodeado de bucles y rizos de un hilo blanco.

“Estamos muy preocupados por estos drones porque no hay manera de derribarlos, porque no podemos detectarlos”, señaló Glidai.

Señaló que no hubo sirena de alerta antes de que el dron se estrellara, y que el escuadrón antibombas que acudió dijo que fue un milagro que casi 2 kilogramos (4,4 libras) de explosivos no detonaran.

“Me dijeron: ‘Tienes mucha suerte’”, relató Glidai, quien señaló que ha vivido varias iteraciones de armas de Hezbollah en sus 48 años en Kiryat Shmona. “Recogieron todas las piezas que pudieron y me dejaron unas cuantas fibras ópticas como recuerdo”.

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Mroue informó desde Beirut y Burrows en Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP