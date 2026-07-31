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Henderson conecta triple en 7mo inning de 4 carreras de Orioles, que vencen 6-4 a Filis

BALTIMORE (AP) — Gunnar Henderson conectó un triple de dos carreras en una séptima entrada de cuatro anotaciones y los Orioles de Baltimore remontaron de nuevo el viernes, esta vez para vencer 6-4 a los Filis de Filadelfia.

El cubano Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de recetar un ponche ante los Filis de Filadelfia, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El cubano Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de recetar un ponche ante los Filis de Filadelfia, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El bateador emergente Christian Encarnación-Strand añadió un doble de dos carreras en la remontada ante Orion Kerkering (6-1) antes de que Henderson encontrara el hueco para colocar su batazo frente a Tim Mayza.

Los Orioles revirtieron un déficit de dos carreras dos días después de haber remontado una desventaja de siete en una victoria por 10-9 en 12 entradas en Detroit.

Pete Alonso conectó temprano su 23er jonrón por Baltimore, que comenzó el viernes a 2 1/2 juegos de Cleveland por el último puesto de comodín de la Liga Americana y terminó julio con marca de 15-8.

Josh Walker, Anthony Nunez (3-2) y el cubano Yennier Cano se combinaron para lanzar 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras antes de que Tyler Wells trabajara un noveno inning perfecto para su cuarto salvamento.

J.T. Realmuto y Trea Turner pegaron jonrones solitarios por Filadelfia, que perdió su cuarto juego consecutivo y cayó a 3-10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

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