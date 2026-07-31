Henderson conecta triple en 7mo inning de 4 carreras de Orioles, que vencen 6-4 a Filis

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El cubano Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de recetar un ponche ante los Filis de Filadelfia, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El bateador emergente Christian Encarnación-Strand añadió un doble de dos carreras en la remontada ante Orion Kerkering (6-1) antes de que Henderson encontrara el hueco para colocar su batazo frente a Tim Mayza.

Los Orioles revirtieron un déficit de dos carreras dos días después de haber remontado una desventaja de siete en una victoria por 10-9 en 12 entradas en Detroit.

Pete Alonso conectó temprano su 23er jonrón por Baltimore, que comenzó el viernes a 2 1/2 juegos de Cleveland por el último puesto de comodín de la Liga Americana y terminó julio con marca de 15-8.

Josh Walker, Anthony Nunez (3-2) y el cubano Yennier Cano se combinaron para lanzar 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras antes de que Tyler Wells trabajara un noveno inning perfecto para su cuarto salvamento.

J.T. Realmuto y Trea Turner pegaron jonrones solitarios por Filadelfia, que perdió su cuarto juego consecutivo y cayó a 3-10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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