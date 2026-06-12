Henderson conecta su jonrón 100 y ayuda a Orioles a vencer 7-3 a Padres

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Colton Cowser, de los Orioles de Baltimore (derecha), es recibido por Gunnar Henderson (2) tras anotar gracias a un elevado de sacrificio conectado por Jackson Holliday ante el lanzador de los Padres de San Diego, Griffin Canning, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Terrance Williams) AP

El cuadrangular solitario de Henderson, de 386 pies en la cuarta entrada, lo colocó empatado con Cal Ripken Jr. en jonrones de un jugador de los Orioles antes de cumplir 25 años. Henderson está detrás de Boog Powell (127), Manny Machado (121) y Eddie Murray (111).

Shane Baz (4-6) trabajó cinco entradas, en las que permitió seis hits y tres carreras (dos limpias). Anthony Nunez, Keegan Akin, el cubano Yennier Cano y Andrew Kittredge limitaron a los Padres a un hit en cuatro entradas de relevo sin permitir carreras.

Los Orioles anotaron tres carreras tanto en la primera como en la segunda entrada, y el jonrón de dos carreras de Basallo puso el marcador 3-1 en el primer episodio.

El dominicano Fernando Tatis Jr. añadió un sencillo impulsor en la segunda.

Griffin Canning (0-5) permitió seis hits y siete carreras en cinco entradas, ponchó a seis y dio cinco bases por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP