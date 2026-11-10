Helicóptero turístico de Nueva York hace aterrizaje de emergencia en Nueva Jersey

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La aeronave realizaba un vuelo de mantenimiento con dos personas a bordo cuando descendió en una carretera en la terminal marítima Port Jersey en Bayonne, al otro lado del río Hudson desde Manhattan, alrededor de las 8:55 de la mañana, informó la Administración Federal de Aviación.

Nadie resultó lastimado, indicó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Se dejaron mensajes en busca de comentarios para el operador del helicóptero, FlyNYON.

Un video de la escena muestra parte de la cola del helicóptero sobre la carretera, a unos 9 metros (30 pies) de la aeronave, un helicóptero Bell 206L-4 fabricado en 1999, según los registros de la Administración Federal de Aviación.

En una grabación del control de tráfico aéreo, se escucha al piloto decir: “auxilio, auxilio, auxilio” y “necesitamos aterrizar fuera del aeropuerto”. El helicóptero aterrizó varios minutos después, justo fuera de la terminal de contenedores, señaló la Autoridad Portuaria.

El año pasado, un helicóptero turístico Bell 206L-4 se precipitó al río Hudson, causando la muerte de las seis personas a bordo. Se encontraron restos de gansos en el helicóptero, lo que sugiere que el suceso se debió a un choque con las aves.

La semana pasada, Inspectoría General del Departamento de Transporte anunció una auditoría de las regulaciones sobre helicópteros turísticos, al citar “preocupaciones de larga data respecto a la seguridad de la industria y sobre si el marco regulatorio actual ofrece salvaguardas adecuadas”.

Desde 2008, ha habido al menos 58 accidentes de helicóptero que involucraron a helicópteros turísticos en Estados Unidos, incluidos 11 que fueron mortales, según el inspector general adjunto Marshall Jackson. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP