Helicóptero del ejército de Pakistán se estrella en Cachemira; mueren todos a bordo

El helicóptero MI-17 cayó cerca de Muzaffarabad, la capital regional, durante una protesta y una huelga en curso convocadas por el Comité Conjunto de Acción Awami, una alianza de varios grupos que fue prohibida recientemente.

El ejército no sugirió ningún vínculo entre la protesta y la caída de la aeronave.

Testigos indicaron que el helicóptero se estrelló poco después de despegar de un helipuerto. Ambulancias llegaron al lugar y trasladaron a las víctimas a un hospital cercano.

“Los equipos de rescate y recuperación llegaron de inmediato al lugar del accidente”, declaró el ejército añadiendo que se ordenó una investigación para determinar la causa exacta del siniestro.

El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif manifestaron su pesar por el acontecimiento y rindieron homenaje al personal militar fallecido. En comunicados por separado, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, también expresó un profundo pesar por la pérdida de vidas y extendió sus condolencias a las familias de los fallecidos, según el comunicado.

Este tipo de accidentes no son infrecuentes en Pakistán. Un helicóptero del ejército que realizaba un vuelo rutinario se estrelló en el norte del país en septiembre de 2025, lo que causó la muerte de dos pilotos y tres técnicos a bordo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP