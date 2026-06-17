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Hearts de Escocia se enfrenta a Sturm Graz en la previa de la Champions; Fenerbahce a Gornik

NYON, Suiza (AP) — Tras una devastadora derrota en el último partido de la Scottish Premiership, el camino más largo del Heart of Midlothian hacia la lucrativa Liga de Campeones comenzará en Austria en julio.

ARCHIVO - Foto del 26 de abril del 2026, jugadores del Galatasaray celebran al final del encuentro ante el Fenerbahçe en la Super Liga de Turquía. (AP Foto/Khalil Hamra, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 26 de abril del 2026, jugadores del Galatasaray celebran al final del encuentro ante el Fenerbahçe en la Super Liga de Turquía. (AP Foto/Khalil Hamra, Archivo) AP

Hearts quedó emparejado con Sturm Graz en el sorteo del miércoles para la segunda ronda de clasificación, y necesita avanzar por tres rondas para jugar en la fase de liga de 36 equipos que comienza en septiembre.

El campeón escocés Celtic, que venció al Hearts en el último partido el mes pasado, comenzará en la ronda de playoffs de clasificación a finales de agosto.

Fenerbahçe jugará contra Gornik Zabrze en el otro emparejamiento de equipos que terminaron como subcampeones en ligas de nivel medio.

Los partidos de ida comienzan dos días después de la final del Mundial y se disputan el 21 y 22 de julio. Los encuentros de vuelta son una semana después.

Desde que perdió la carrera por el título, Hearts ha visto cómo su delantero estrella Lawrence Shankland —ahora concentrado con Escocia por el Mundial— se incorporó a Rangers. El histórico club de Glasgow también está listo para contratar al entrenador Derek McInnes procedente del Hearts, apenas cinco semanas antes de que inicie el programa de clasificación para la Liga de Campeones.

Los rivales en la tercera ronda de clasificación podrían ser Bodo/Glimt, Lyon o Union Saint-Gilloise.

Los sorpresivos campeones dan un paso al frente

Dos campeones nacionales por primera vez entraron en un sorteo separado para la eliminatoria a la Liga de Campeones, y recibieron resultados muy distintos.

El campeón suizo Thun tuvo un sorteo difícil al jugar primero en casa contra el habitual de la Liga de Campeones Dinamo Zagreb.

Mjällby de Suecia también jugará primero en casa, contra Lincoln Red Imps de Gibraltar o Inter Club d’Escaldes de Andorra. Se enfrentan en la primera ronda de clasificación a doble partido a principios de julio.

Thun y Mjällby no eran cabezas de serie en el sorteo y tenían asegurado enfrentar a un equipo preclasificado, que podría haber sido Dinamo, el ex campeón europeo Estrella Roja de Belgrado o Lincoln, que tiene un ranking UEFA más alto tras jugar la temporada pasada en la Conference League, el tercer torneo continental.

Estrella Roja, ganador de la Copa de Europa de 1991, fue sorteado para jugar primero el partido de ida como visitante contra Tre Fiori de San Marino o Larne de Irlanda del Norte.

Benfica en la Liga Europa

Benfica estaba jugando en febrero los playoffs eliminatorios de la Liga de Campeones, y terminó la temporada de la liga portuguesa invicto con el entrenador Jose Mourinho —pero solo en el tercer puesto.

Ahora, Mourinho se dirige al Real Madrid, y el Benfica con el nuevo entrenador Marco Silva comenzarán la Liga Europa, el torneo de segundo nivel, en la segunda ronda de clasificación el 23 de julio, como visitante ante el subcampeón de la liga suiza St. Gallen.

El sorteo del miércoles envió a otro equipo de la Liga de Campeones esta temporada, Pafos de Chipre, a jugar contra Hajduk Split o Zilina, con el primer partido como visitante. Los encuentros de vuelta son el 30 de julio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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