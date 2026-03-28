Hawks resisten reacción de Kings en el 4to periodo y se imponen 123-113; Snyder llega a 500 triunfos

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Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, intenta un triple en el duelo del sábado 28 de marzo de 2026 ante los Kings de Sacramento (AP Foto/Erik Rank) AP

El entrenador de Atlanta, Quinn Snyder, llegó a 500 victorias en su carrera.

Jalen Johnson sumó 26 puntos y 10 asistencias, mientras que Jock Landale aportó 19 puntos y 13 rebotes para ayudar a que Atlanta consiguiera su 15ª victoria en sus últimos 17 partidos.

Fue el 44º doble-doble de Johnson en la temporada y el primero de Landale desde su debut con Atlanta el 5 de febrero.

Los Kings, que han perdido sus primeros tres partidos de una gira de cuatro encuentros, cayeron a 19-56.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 22 puntos. Maxime Raynaud terminó con 18 puntos y 10 rebotes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP