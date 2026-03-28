americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hawks resisten reacción de Kings en el 4to periodo y se imponen 123-113; Snyder llega a 500 triunfos

ATLANTA (AP) — Nickeil Alexander-Walker anotó 27 puntos y los Hawks de Atlanta encestaron 8 de 12 triples en el cuarto periodo para resistir un repunte postrero de los Kings de Sacramento e imponerse el sábado por 123-113.

Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, intenta un triple en el duelo del sábado 28 de marzo de 2026 ante los Kings de Sacramento (AP Foto/Erik Rank)
Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, intenta un triple en el duelo del sábado 28 de marzo de 2026 ante los Kings de Sacramento (AP Foto/Erik Rank) AP

El entrenador de Atlanta, Quinn Snyder, llegó a 500 victorias en su carrera.

Jalen Johnson sumó 26 puntos y 10 asistencias, mientras que Jock Landale aportó 19 puntos y 13 rebotes para ayudar a que Atlanta consiguiera su 15ª victoria en sus últimos 17 partidos.

Fue el 44º doble-doble de Johnson en la temporada y el primero de Landale desde su debut con Atlanta el 5 de febrero.

Los Kings, que han perdido sus primeros tres partidos de una gira de cuatro encuentros, cayeron a 19-56.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 22 puntos. Maxime Raynaud terminó con 18 puntos y 10 rebotes.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Destacados del día

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter