Hawks registran ocho jugadores con doble dígito de puntos en paliza 146-107 sobre Grizzlies

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Jock Landale (31), de los Hawks de Atlanta, celebra después de clavar el balón frente a los Grizzlies de Memphis durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Nickeil Alexander-Walker encabezó el esfuerzo de la ofensiva de los Hawks al termnar con 26 unidaes.

Atlanta superó en puntos a los Grizzlies en los primeros tres cuartos y llegó a tener una ventaja inalcanzable de 41, 116-75, tras tres periodos. Los Hawks se fueron arriba por 10 (32-22) después del primero y por 25 (71-46) al descanso, camino a su 11ma. victoria consecutiva en casa y su 13ra. en 14 partidos.

Los Hawks mantuvieron su ventaja alrededor de los 40 puntos durante la mayor parte del último periodo, que fue ganado por los Grizzlies 32-30.

Onyeka Okongwu y Jonathan Kuminga anotaron 16 puntos cada uno, CJ McCollum sumó 15 y Dyson Daniels 12. Corey Kispert, Zaccharie Risacher y Jock Landale aportaron 11 cada uno, mientras los Hawks encestaron 49 de 92 (53%) en tiros de campo y 25 de 54 (46%) en triples.

Atlanta (40-32) registró su mayor total de puntos de la temporada. Los Hawks llegaron al partido en el sexto lugar de la Conferencia Este, a medio juego de Toronto, que jugaba en Utah más tarde el lunes.

GG Jackson anotó 26 puntos, Tyler Burton agregó 20, Ty Jerome terminó con 17 y Walter Clayton Jr. con 16 para Memphis, que lanzó para 33% (14 de 43) desde la línea de tres puntos.

Los Grizzlies perdieron por 11ma. vez en 12 partidos. La única victoria de Memphis en ese tramo fue un triunfo 125-118 sobre los Nuggets de Denver el 18 de marzo. FUENTE: AP