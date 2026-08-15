Hawai en alerta ante inminente llegada de tormenta

Foto satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Lala cerca de Hawai el 15 de agosto del 2026. (NOAA via AP) AP

Los meteorólogos indicaron que las zonas de mayor altitud podrían recibir hasta 63,5 centímetros (25 pulgadas) de lluvia. Eso podría provocar deslizamientos de lodo en una zona montañosa donde la gente vive fuera de la red eléctrica en viviendas improvisadas, y las autoridades les instaron a encontrar refugios rápidamente.

“Esta es una tormenta enorme”, afirmó el gobernador Josh Green. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 350 km (220 millas), y podrían alcanzar las islas de Oahu y Kauai para la mañana del domingo.

En las islas eran posibles inundaciones destructivas e incluso incendios forestales avivados por los fuertes vientos. Había una advertencia de huracán para la Isla Grande y una advertencia de tormenta tropical para el condado de Maui, que incluye las islas de Maui, Molokai, Lanai y Kahoolawe.

Según una investigación de un científico atmosférico de la Universidad de Hawai basada en relatos periodísticos, un huracán de categoría 3 golpeó la esquina noreste de la isla en 1871. El pronóstico más reciente prevé que Lala impacte “muy cerca del extremo sur de la Isla Grande”, señaló Vanessa Almanza, meteoróloga del servicio meteorológico en Honolulu.

Funcionarios y residentes se preparaban para Lala independientemente de si Hawai recibe un impacto directo. Había planes de abrir refugios y diversos eventos fueron cancelados.

“No hace falta tocar tierra para causar destrucción”, manifestó Almanza, al señalar que muchos de los efectos se sienten fuera del centro del huracán.

El centro de huracanes pronosticó acumulados de lluvia de 20,3 a 30,5 centímetros (8 a 12 pulgadas) en Maui y en las zonas de menor altitud de la Isla Grande, y de 10,2 a 15,2 centímetros (4 a 6 pulgadas) en toda la cadena de islas.

La tormenta, según el centro, podría causar “inundaciones y deslizamientos de lodo especialmente en zonas de terreno escarpado”, además de una peligrosa marejada ciclónica y oleaje “probablemente capaces de provocar condiciones de oleaje y peligrosas corrientes de resaca”.

A las 2 de la mañana de Hawai la tormenta tropical Lala se ubicaba, según el centro de huracanes, a 225 kilómetros (unas 140 millas) al sureste de South Point con vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph).

Instan a tomarse la tormenta en serio

La representante estatal Jeanné Kapela viajó desde Honolulu para estar más cerca de sus electores en la Isla Grande e instó a la población a mantenerse alerta.

El extremo sur de la isla es remoto y rural, con agricultura que incluye café y ganado, pero está creciendo en población por el bajo costo de la vida. Kapela comentó que le preocupaba especialmente las personas que viven fuera de la red eléctrica en estructuras no autorizadas.

“Si ahora sientes que tu casa no tiene un buen techo o quizá no pueda resistir vientos con fuerza de huracán, entonces lo primero es ir a la casa de un familiar o amigo y resguardarte allí”, escribió por mensaje de texto a The Associated Press mientras su vuelo despegaba el viernes. “Tenemos la esperanza de que la tormenta pase rápido, pero nos estamos preparando para lo que venga”.

Kapela indicó que muchas partes de Hawai aún lidian con las secuelas de las devastadoras inundaciones de marzo. “Sabemos lo rápido que la lluvia intensa y las inundaciones pueden afectar a nuestras comunidades rurales”.

Los agricultores que todavía se recuperan de las inundaciones de primavera, incluso en la costa norte de Oahu, temían sufrir más daños, según Brian Miyamoto, director ejecutivo del Hawaii Farm Bureau.

El caficultor Bruce Corker contó que el viernes estaba “soleado y hermoso” en Holualoa, en el lado oeste de la Isla Grande, y que el único Costco de la isla parecía normal un día antes, pero la posibilidad de “arroyos desbordados y vientos fuertes” resultaba preocupante.

Aumentan los riesgos de incendios forestales durante el tiempo ventoso

A medida que los vientos se intensificaban en las islas, Almanza explicó que las condiciones secas y ventosas fuera de la tormenta elevarían la preocupación por incendios.

En 2023, el pueblo de Lahaina, en Maui, se incendió durante vientos extremos mientras un huracán pasaba muy al sur.

“Desde el incendio, todo el mundo está mucho más consciente del clima en general y de nuestro entorno y de las cosas que están pasando”, expresó Archie Kalepa, de Lahaina, conocido en la zona por su surf, remo y otras habilidades oceánicas, y que ha estado siguiendo la tormenta de cerca.

Kauai, que está varias islas al noroeste en el archipiélago desde la Isla Grande, vio al huracán Iniki tocar tierra como un huracán de categoría 4 en 1992. Eso, al igual que este año, fue un año de El Niño, cuando el calentamiento del Pacífico cerca del ecuador incrementa la actividad de huracanes y afecta los patrones meteorológicos en todo el mundo.

“Causó daños por valor de 3.000 millones de dólares. Destruyó miles de viviendas y sí mató a seis personas”, relató Steven Businger, el profesor de la Universidad de Hawai que investigó el huracán de 1871. “Simplemente nunca podemos saber si una tormenta va a cambiar de rumbo”.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP