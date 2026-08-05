Harrison poncha a los últimos 8 bateadores y Cerveceros vencen 4-2 a Piratas

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Kyle Harrison, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza en el duelo ante los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Harrison (9-2) permitió un hit y otorgó una base por bolas, además de recetar 10 ponches en cinco entradas de su primera apertura desde el 8 de julio, tras una estadía en la lista de lesionados por rigidez en el antebrazo izquierdo.

Fue la cuarta vez esta temporada y la sexta en su carrera que alcanzó los dos dígitos en ponches.

Harrison subió al montículo para calentar de cara a la sexta entrada, pero se retiró abruptamente antes de que comenzara el inning. Más tarde, Milwaukee informó que tenía calambres en ambas pantorrillas.

Logró la segunda racha más larga de ponches en la historia de los Cerveceros, detrás de Corbin Burnes, quien igualó el récord de las Grandes Ligas con 10 seguidos en 2021.

El dominicano Abner Uribe retiró a los tres bateadores que enfrentó en la octava entrada, y Trevor Megill consiguió su 20º salvamento con una novena perfecta.

Un día después de ser abucheado por los aficionados de su equipo, Christian Yelich conectó un doble impulsor en la cuarta entrada para darles a los Cerveceros ventaja de 1-0. Andrew Vaughn añadió de inmediato un sencillo al jardín derecho, que llevó a Yelich y a William Contreras al plato.

Fueron los únicos dos hits de Milwaukee ante Paul Skenes (9-10), quien otorgó una base por bolas al primer bateador, Brice Turang, en la primera entrada, antes de retirar a 10 en fila. Lake Bachar, quien relevó a Skenes al inicio de la sexta, permitió un jonrón solitario de Contreras que puso a los Cerveceros arriba 4-0. El dominicano Endy Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras en la séptima para acercar a los Piratas 4-2. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP