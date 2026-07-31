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Harris y Olson sacuden a los Nacionales con jonrones largos en triunfo 6-2 de los Bravos

ATLANTA (AP) — Michael Harris II y Matt Olson conectaron jonrones largos y los Bravos de Atlanta se despegaron de los Nacionales de Washington en una victoria por 6-2 la noche del viernes.

Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, sigue el vuelo de un cuadrangular solitario frente a los Nacionales de Washington durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del viernes 31 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, sigue el vuelo de un cuadrangular solitario frente a los Nacionales de Washington durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del viernes 31 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Olson se fue de 4-2 con un doble y una carrera anotada, y Jim Jarvis terminó de 3-3 con dos carreras impulsadas. El hondureño Mauricio Dubón aportó dos imparables y dos carreras anotadas para los Bravos, líderes de su división, que tienen marca de 10-5 desde la pausa del Juego de Estrellas.

El abridor de los Nacionales, Foster Griffin (12-3), tuvo problemas en la que pudo haber sido su última apertura con el equipo. La especulación sobre un posible traspaso ha rodeado al novato zurdo de 30 años, quien llegó con efectividad de 2.76 en 21 aperturas. Griffin permitió seis carreras con nueve hits en 5 1/3 entradas, incluidos los jonrones de Olson y Harris.

Bryce Elder (7-6) logró su 12ma apertura de calidad de la temporada al permitir una carrera en seis entradas. Cedió cuatro imparables y otorgó tres bases por bolas. El venezolano Elieser Hernández lanzó tres entradas sin permitir carreras para conseguir el primer salvamento de su carrera.

Harris abrió el juego con un cuadrangular de tres carreras de 421 pies en la sexta entrada, que cayó dentro del restaurante Chop House en el jardín derecho y puso a los Bravos arriba 5-1. Fue su 20.º jonrón de la temporada, con el que igualó su mejor marca personal.

C.J. Abrams, oriundo de Atlanta, conectó un vuelacercas solitario en la cuarta entrada, su 28vo. Andrés Chaparro pegó un jonrón en la novena entrada, con el que los Nacionales establecieron un récord de la franquicia de 50 cuadrangulares en el mes de julio.

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