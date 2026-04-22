Harris, Baldwin y Olson conectan jonrones y Bravos remontan para vencer 8-6 a Nacionales

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Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, celebra un cuadrangular en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el miércoles 22 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nathan Howard) AP

Harris logró su séptimo juego con múltiples jonrones —el tercero contra los Nacionales. Inició la remontada desde una desventaja de 4-1 con un cuadrangular de dos carreras ante Zack Littell (0-3) en una segunda entrada de tres carreras que incluyó el elevado de sacrificio de Ronald Acuña Jr. para empatar. Luego, Harris volvió a jonronear para poner el 5-4 en la tercera.

Olson amplió la ventaja a 8-4 en la cuarta con su séptimo vuelacercas, un batazo de tres carreras contra Littell. Con tres juegos de cuatro jonrones, los Bravos igualaron su total de 2025.

Washington se acercó con tablazos de Joey Wiemer y James Wood en la sexta ante el venezolano Martín Pérez, quien estaba programado para abrir el jueves. Wood lidera la Liga Nacional con nueve jonrones, y Wiemer conectó el primero como emergente de su carrera en las Grandes Ligas.

Dylan Lee (1-0) lanzó una séptima entrada perfecta y el venezolano Robert Suarez sorteó un sencillo abriendo el noveno rollo que despachó en ocho lanzamientos para su segundo salvamento.

Littell igualó el máximo de su carrera al permitir cuatro jonrones y ha concedido 11 en 25 entradas esta temporada, la mayor cifra de las Grandes Ligas. Toleró ocho carreras —seis limpias— y siete hits en seis entradas, elevando su efectividad a 7,56.

Washington ha perdido seis de 10 tras una racha de tres victorias consecutivas.

El colombiano Didier Fuentes, de los Bravos, con 20 años y 309 días, el abridor más joven de las Grandes Ligas este año, permitió cuatro carreras y siete hits en tres entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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