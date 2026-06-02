americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Harper pega su jonrón 377 y Durán poncha a 3 en el 9no para que Filis superen 3-2 a Padres

FILADELFIA (AP) — Bryce Harper llegó a 377 vuelacercas en su carrera y el dominicano Jhoan Durán ponchó a los tres bateadores en una novena entrada perfecta para lograr su 13er salvamento y guiar el martes a los Filis de Filadelfia a una victoria por 3-2 sobre los Padres de San Diego.

Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Padres de San Diego, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Padres de San Diego, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Alec Bohm bateó para una doble matanza ante Jeremiah Estrada (2-2) en la sexta entrada pero impulsó una carrera en la jugada para poner la pizarra 3-2.

Los Filis recibieron ayuda en la octava entrada por un error de corrido de bases del dominicano Fernando Tatis, quien estaba en primera con dos outs tras su tercer hit del juego. Su compatriota Miguel Andújar conectó un rodado suave hacia el antesalista Alec Bohm, quien amagó con tirar a primera.

Tatis fue puesto out tras ser atrapado en un “tira tira” para terminar la entrada.

Harper rescató al abridor de los Filis Aaron Nola en el cuarto inning, cuando conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego 2-2 ante el abridor dominicano de los Padres Randy Vásquez, por encima del letrero de 374 pies entre el jardín izquierdo y el central.

Fue el 14to cuadrangular de la campaña para Harper, quien manifestó que estaría dispuesto a competir esta temporada en el Derby de Jonrones en Filadelfia si es elegido al Juego de Estrellas.

Harper superó al miembro del Salón de la Fama Carlton Fisk en la lista de jonrones de por vida en las Grandes Ligas. Sus siguientes objetivos serían Matt Williams y Paul Goldschmidt, con 378.

El venezolano José Alvarado (2-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

ARCHIVO - Un cartel de Se busca personal se exhibe en un restaurante en Niles, Illinois, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh, archivo)

Suben vacantes de empleo en EEUU a 7,6 millones en abril pese a guerra con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter