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Hao-Yu Lee conecta doble y triple en una octava de 7 carreras y Tigres vencen 11-7 a Rockies

DETROIT (AP) — Hao-Yu Lee conectó un doble y un triple en una octava entrada de siete carreras, y los Tigres de Detroit remontaron para vencer el sábado 11-7 a los Rockies de Colorado.

Hao-Yu Lee de los Tigres de Detroit reacciona tras su triple de dos carreras en la octava entrada ante los Rockies de Colorado el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Juarez)
Hao-Yu Lee de los Tigres de Detroit reacciona tras su triple de dos carreras en la octava entrada ante los Rockies de Colorado el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Juarez) AP

Detroit amplió su racha de victorias a tres juegos y le propinó a Colorado su novena derrota consecutiva como visitante.

Con desventaja de 7-4, Lee y el venezolano Gleyber Torres abrieron la octava con dobles consecutivos ante Jaden Hill (1-4), y Riley Greene siguió con un sencillo impulsor. El sencillo del venezolano Eduardo Valencia puso corredores en las esquinas, y Max Clark recibió base por bolas para llenar las bases.

Hill salió sin haber conseguido un out y fue reemplazado por Jordan Romano. Este otorgó base por bolas a sus dos primeros bateadores, Spencer Torkelson y Ben Malgeri, para darle a los Tigers una ventaja de 8-7. John Peck añadió un elevado de sacrificio, y Lee conectó un triple de dos carreras contra la pared del jardín derecho.

Beau Briske (1-0), el cuarto lanzador de los Tigers, consiguió cinco outs antes de que Kenley Jansen trabajara una novena entrada sin permitir carreras.

Los Tigers dejaron a 12 corredores en base durante las primeras siete entradas y llenaron las bases con un out en la segunda, pero Peck bateó para una doble matanza 6-4-3.

Hunter Goodman conectó su jonrón número 38 para Colorado, un batazo de tres carreras en la tercera.

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