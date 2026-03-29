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Hancock lanza seis entradas sin hits, Donovan pega jonrón y Marineros vencen 8-0 a Guardianes

SEATTLE (AP) — Emerson Hancock lanzó seis entradas sin permitir imparables y Brendan Donovan conectó un cuadrangular de tres carreras, mientras los Marineros de Seattle vencieron 8-0 a los Guardianes de Cleveland el domingo para igualar 2-2 su serie inaugural de la temporada, a cuatro juegos.

Emerson Hancock, abridor de los Marineros de Seattle, trabaja durante la tercera entrada contra los Guardianes de Cleveland, el domingo 29 de marzo de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Emerson Hancock, abridor de los Marineros de Seattle, trabaja durante la tercera entrada contra los Guardianes de Cleveland, el domingo 29 de marzo de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Hancock (1-0), quien se ganó un lugar en la rotación de los Marineros en gran parte debido a una lesión de Bryce Miller, estableció una marca personal con nueve ponches. Los únicos corredores que el derecho de 26 años permitió en base llegaron cuando otorgó base por bolas al dominicano José Ramírez en la primera entrada y golpeó a CJ Kayfus con una recta en la sexta.

La oportunidad de Seattle de completar un juego sin hits terminó hasta que el novato de los Guardianes, Chase DeLauter, conectó un sencillo limpio al jardín derecho para abrir la séptima entrada frente al relevista Cooper Criswell. Daniel Schneemann también pegó un sencillo por Cleveland en la octava.

Hancock se unió al venezolano Félix Hernández como los únicos lanzadores de los Marineros en ponchar a nueve o más en una actuación sin hits de al menos seis entradas. Hernández lo logró al lanzar un juego perfecto en 2012.

El abridor de Cleveland, Slade Cecconi (0-1), tuvo dificultades para contener a la ofensiva de los Marineros.

Por los Marineros, el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-2 con una anotada y dos producidas; el venezolano Leo Rivas de 4-1 con una anotada y una impulsada, y el dominicano Julio Rodríguez de 4-0 con dos anotadas.

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