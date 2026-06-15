Hamilton vuelve a lo más alto del podio tras una dura reconstrucción mental

El británico Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, celebra con sus compañeros de equipo tras ganar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya el domingo 14 de junio del 2026.(AP Foto/Fatima Shbair) AP

Su primera victoria con Ferrari el domingo, lo dejó segundo en la clasificación y recortó la ventaja general de Kimi Antonelli, el piloto que reemplazó a Hamilton cuando se marchó de Mercedes. Esta fue el primer triunfo del siete veces campeón del mundo desde 2024.

Volver a estar al frente ha sido un proceso largo y doloroso, y Hamilton arrojó algo de luz sobre su recorrido tras la victoria en España.

Hamilton comentó que se había entrenado más duro que nunca antes de esta temporada para mantenerse a la altura de rivales más jóvenes como Antonelli, de 19 años, después de que una lesión lo persiguiera durante 2025 y empezara a dudar de sus capacidades.

Eso dio resultado, ya que Hamilton se convirtió, con 41 años y 5 meses, en el ganador de F1 de mayor edad desde 1970, pero no se trató solo de la condición física. El bienestar mental ha sido clave en su recuperación.

“He reconstruido mi mente hasta este punto, para volver a ponerme donde estaba”, afirmó el domingo, y añadió que se había centrado en un mensaje de “nunca cuestionarte, nunca dudar de ti mismo”.

Eso implicó una desintoxicación de redes sociales y valioso tiempo en el mundo real con la familia y los amigos.

“Solo soy humano. Así que, ya sabes, hay momentos en los que veo esas cosas (en redes sociales) y, sin duda, hay momentos en los que permití que me afectaran y penetraran profundamente”, expresó.

“Pasé por una secuencia de desconectarme de esa matriz. Pasé mucho tiempo con la familia, mucho tiempo con amigos, gente real que me conoce, que nunca ha dudado de mí, que se ha mantenido conmigo y a mi lado toda mi vida”.

En el circuito, Hamilton ha contado con el apoyo de Kim Kardashian, mientras que él y su nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi, han estado intercambiando cálidas palabras de apoyo por la radio tras los intercambios a menudo incómodos con Riccardo Adami el año pasado.

La nueva innovación de Ferrari

Fichar a Hamilton también fue, en cierto modo, un riesgo para Ferrari, dado que cuando se anunció el movimiento, la escudería no había ganado en dos años.

Con muchos segundos puestos pero sin un título de constructores desde 2008, bajo el liderazgo del jefe de equipo Fred Vasseur, Ferrari parece más dispuesto a asumir riesgos en un intento por despegarse del resto del pelotón, en lugar de limitarse a estar entre los punteros.

Hamilton destacó sus reuniones con altos funcionarios de Ferrari el año pasado para planificar 2026, y el enfoque colaborativo parece estar funcionando.

“Estos chicos realmente han escuchado y han trabajado muy duro para sumar rendimiento e innovar. Este año se trata de innovación”, señaló Hamilton, y destacó el alerón trasero “Macarena”, que se da vuelta para mejorar la velocidad en recta.

“Esto es lo que pedía el año pasado. Este equipo tiene que ser líder en eso, y han demostrado que pueden y que lo harán”.

Fiabilidad El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, recurrió el domingo a un viejo cliché de la F1 tras ver a Antonelli abandonar por una avería en pista, el segundo Mercedes que no termina en tres carreras.

“Para terminar primero, primero tienes que terminar”, declaró a Sky Sports.

Hamilton es el único piloto que ha terminado entre los 10 primeros en todas las carreras de esta temporada, mientras Mercedes busca resolver sus problemas. Sin embargo, esa racha de resultados podría no durar para Hamilton. Su compañero Charles Leclerc tuvo que retirarse el domingo por un problema que afectó a sus frenos y a la dirección.

Mercedes aún tiene la ventaja Hamilton asegura que un histórico octavo título no ha estado en su mente, y la ventaja de Antonelli sigue siendo una formidable diferencia de 41 puntos. Aun así, hay motivos para el optimismo para Hamilton.

La F1 se dirige a una serie de circuitos europeos que Hamilton conoce bien —incluida su carrera de casa en Gran Bretaña el próximo mes— y en los que Antonelli, en gran medida, rindió por debajo de lo esperado el año pasado.

En cuanto al desarrollo del coche, Wolff ha sugerido que los límites de gasto podrían restringir la respuesta de Mercedes al paquete de piezas nuevas que Ferrari utilizó con tanta eficacia en Barcelona.

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FUENTE: AP