Hamás llega a acuerdo para desarmarse, según funcionarios. Es un paso importante pero enfrenta retos

Un palestino pasa en bicicleta junto a escombros de edificios destruidos durante la guerra entre Israel y Hamás, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 31 de julio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

El grupo aceptó una hoja de ruta siempre que Israel también haga concesiones, como poner fin a las hostilidades y retirar a sus tropas del sitiado enclave palestino, según un responsable de Hamás y un funcionario regional. Israel no ha comentado el acuerdo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció horas antes.

El avance se produce nueve meses después de la firma de un alto el fuego negociado por Washington para poner fin a los combates entre Israel y la milicia.

Ese plan de alto el fuego de 20 puntos contempla que el grupo insurgente entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, el establecimiento de un nuevo gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza de seguridad conocida como la Fuerza Internacional de Estabilización y la reconstrucción del castigado territorio.

Pero las negociaciones entre Israel y Hamás sobre la implementación de la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego habían quedado en gran medida estancadas, y el desarme era un importante punto de fricción.

Abandonar las armas representaría un cambio radical para Hamás, cuya carta fundacional llama a la resistencia armada contra Israel y que considera que su arsenal —que incluye cohetes, misiles antitanque y explosivos— constituye el núcleo de su identidad.

“El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas", dijo Trump en redes sociales. "A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos”.

Una copia del acuerdo obtenida y verificada por The Associated Press señalaba que todas las armas policiales serán transferidas al comité palestino tecnocrático respaldado por Estados Unidos, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, a su llegada al enclave. No está claro cuándo ocurrirá eso, ya que depende de otros pasos.

Según el documento, el proceso para desmantelar y almacenar armas pesadas, instalaciones de producción militar y túneles comenzará después de la llegada del comité palestino y del despliegue de la FIE. El proceso estará vinculado a una retirada israelí, por fases, de las zonas bajo su control en Gaza.

En un comunicado el jueves, un funcionario israelí señaló que no habrá retirada israelí de las zonas que controla en la Franja —que representan alrededor del 60% del territorio— antes de que el grupo insurgente se desarme y el enclave sea desmilitarizado. La declaración se hizo bajo condición de anonimato, de acuerdo con el protocolo del gobierno israelí.

Una persona con conocimiento de la situación indicó que Israel está plenamente involucrado, pero no firma el acuerdo, que es entre Hamás y varios países que ayudan a negociar y garantizar el alto el fuego. La persona habló bajo condición de anonimato para poder pronunciarse sobre el pacto. Los garantes del acuerdo son Estados Unidos, Turquía, Egipto y Qatar.

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Mednick informó desde Tel Aviv, Israel; Cooper desde Phoenix y Lee desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Farnoush Amiri en Nueva York y Edith M. Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP