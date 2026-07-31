Hamás confirma acuerdo sobre desarme, y otros acontecimientos en Oriente Medio

Un palestino en bicicleta cerca de un edificio destruido por un bombardeo israelí en Jan Yunis, Franja de Gaza, el m31 de julio del 2026. (AP foto/Abdel Kareem Hana) AP

Estos son los acontecimientos más importantes de hoy en todo Oriente Medio:

Hamás manifestó que comenzará a desarmarse como parte de un acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que también exige que Israel ponga fin a sus ataques y se retire de Gaza.

Hamás también señaló que la entrega de sus armas pesadas, que ocurriría más adelante en el proceso, estaba supeditada a la creación de un Estado palestino, algo que el actual gobierno de Israel rechaza tajantemente.

Como reflejo de los obstáculos para el posible desarme, una serie de ataques aéreos israelíes sacudió de nuevo Gaza el viernes y mató al menos a un palestino e hirió al menos a cuatro personas, entre ellas un niño, según funcionarios de hospitales cercanos a los ataques. El ejército israelí no ha respondido a pedidos de comentarios.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, acogió con satisfacción el acuerdo y lo calificó como la única buena noticia de los últimos días procedente de una región convulsa. El acuerdo debe aplicarse “sin ninguna duda, escepticismo ni determinación de socavarlo”, declaró a los periodistas.

Israel no ha comentado oficialmente el acuerdo con Hamás, que forma parte de un alto el fuego mediado por Estados Unidos y anunciado el pasado octubre. Ese acuerdo contemplaba que Hamás se desarmara y cediera el poder a una administración palestina independiente. Israel debía retirarse y se desplegaría una Fuerza Internacional de Estabilización.

Pero el avance se estancó: Israel afirmó que todo dependía de que Hamás se desarmara, y Hamás acusó a Israel de violar el acuerdo al seguir llevando a cabo ataques regulares contra Gaza.

La guerra en Gaza comenzó después de que el ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 matara a unas 1.200 personas y dejara 251 rehenes. La represalia israelí en Gaza ha matado a más de 73.000 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza.

The Associated Press está siguiendo el avance del plan de Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Últimos acontecimientos sobre el conflicto con Irán

No se reportaron ataques de Estados Unidos en Irán el viernes. Irán lanzó drones contra Kuwait y afirmó que también disparó contra petroleros en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para los envíos mundiales de petróleo y gas, que ha quedado en gran medida cerrada por los combates.

1. El Ministerio de Defensa de Kuwait informó el viernes que sus fuerzas armadas habían derribado drones dentro del espacio aéreo kuwaití. Indicó que ocurrieron ataques iraníes contra varias instalaciones militares vitales, causando daños materiales por la caída de metralla, pero sin víctimas. No precisó cuántos drones fueron interceptados. Los medios estatales iraníes señalaron que Irán había atacado con drones una base aérea en Kuwait en represalia por los ataques de Estados Unidos del jueves.

2. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber alcanzado dos petroleros que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. Los medios estatales iraníes indicaron que otros cuatro petroleros dieron la vuelta. El informe no ofreció más detalles sobre la propiedad de los buques ni sobre si hubo víctimas.

En otras partes de la región:

3. Arabia Saudí anunció un plan para una alianza de 14 países con el fin de reforzar la seguridad marítima, salvaguardar la libertad de navegación y asegurar las rutas comerciales internacionales y los corredores de suministro energético en la región del Mar Rojo. La guerra con Irán ha alterado gravemente el transporte marítimo mundial. Los rebeldes hutíes de Yemen han declarado un bloqueo contra Arabia Saudí por un conflicto separado pero relacionado, poniendo en riesgo otro importante corredor comercial.

4. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí indicó el jueves que la coalición es “de naturaleza defensiva” y que el acceso “sigue abierto a todos los países dispuestos”. Omán y Emiratos Árabes Unidos fueron los únicos dos países del Golfo Pérsico que no respaldaron la declaración saudí. Turquía, Egipto y Pakistán estuvieron entre los que se sumaron a la alianza propuesta.

5. Un funcionario hutí, que habló el viernes bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios, afirmó que la iniciativa saudí no protegerá a sus embarcaciones; eso ocurriría solo después de que los saudíes levanten su bloqueo sobre Yemen. Mientras tanto, grandes multitudes de yemeníes salieron a las calles en la capital, Saná, y en otras zonas controladas por los hutíes para mostrar apoyo a los rebeldes respaldados por Irán y a sus ataques en el Mar Rojo contra Arabia Saudí. Las concentraciones fueron organizadas por los hutíes.

6. En el sur del Líbano, las fuerzas israelíes provocaron explosiones el viernes para destruir una red de túneles subterráneos bajo el castillo de Beaufort que Israel asegura era utilizado por milicianos de Hezbollah como centro de mando. El castillo, construido por los cruzados en el siglo XII, también conocido como Al-Shaqif, fue tomado por las fuerzas israelíes en mayo. Recientemente fue añadido a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO pese a las objeciones de Israel.

7. El presidente libanés Joseph Aoun declaró que la operación israelí envió “mensajes negativos” de cara a las próximas conversaciones en Roma. Negociadores israelíes y libaneses tienen previsto reunirse allí para seguir ultimando un plan según el cual Israel se retiraría del sur del Líbano a cambio del desarme de Hezbollah.

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La corresponsal Fatma Khaled contribuyó con esta nota desde El Cairo. Becatoros contribuyó desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP