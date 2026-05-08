Hallan sin vida a periodista que habría sido asesinado por disidencia FARC en noroeste de Colombia

“He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo, y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después”, aseguró Petro en la red social X.

El cuerpo fue recuperado en una misión humanitaria adelantada en conjunto por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Defensoría del Pueblo en zona rural de Antioquia, en el noroeste del país. El CICR indicó en un comunicado que el cuerpo fue entregado para su remisión al instituto forense para ser identificado.

Pérez Rueda, de 25 años, desapareció el martes en el municipio de Briceño cuando hacía un reporte para el medio digital El Confidencial que él mismo fundó y que llevaba en paralelo con sus estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional.

Petro aseguró que fue “asesinado” por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, parte de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

El mandatario aclaró que con ese grupo de armados ilegales, dedicados al control de la minería ilegal de oro, no hay una negociación activa en el marco de su política de “paz total” que ha iniciado diálogos paralelos con grupos ilegales y bandas urbanas.

“La policía nacional tiene orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la fuerza pública será eficaz”, agregó Petro.

La Defensoría del Pueblo dijo esta semana que la desaparición del periodista se dio en un contexto “grave” de crisis humanitaria derivada de la confrontación de las disidencias al mando de alias “Calarcá” y el cártel Clan del Golfo que se “disputan corredores estratégicos”.

La Fundación para la Libertad de Prensa lamentó y condenó el asesinato de Pérez Rueda, asegurando que evidencia que el periodismo en las regiones de Colombia sigue realizándose en “condiciones extremas de desprotección bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas”. Han registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados desde 2022.

En tanto, la Oficina Alto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el homicidio del periodista y urgió a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar este homicidio.

“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil, de la cual hacen parte las personas que buscan y difunden información, entre ellos las y los periodistas”, agregó la ONU.

FUENTE: AP